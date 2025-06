Le professeur Can Kasapoglu a fait part, dans une interview à Anadolu, de ses opinions concernant le TCG Anadolu, le premier navire UCAV turc produit localement.

Can Kasapoglu est directeur du programme de défense de l'EDAM et analyste principal à l'Institut Hudson.

En quoi le TCG Anadolu est-il important pour la Turquie ?

Le TCG Anadolu est une plateforme spéciale capable d'avoir un impact bien au-delà des eaux territoriales du pays. Elle constitue une transformation géopolitique pour les forces armées turques, alors que le monde s'achemine rapidement vers une deuxième guerre froide.

Soyons réalistes : la puissance militaire de la Turquie se situe aujourd'hui à un niveau très différent et très avancé par rapport à celle de l'époque de la guerre froide.

Dans les années 2020, nous parlons d'une capacité des forces armées qui génère une influence politique et militaire au-delà des frontières, avec des bases avancées s'étendant de l'Afrique au Moyen-Orient et au Caucase. Le développement technologique et l'exportation de l'industrie de défense turque viennent s'ajouter à ce tableau. L'objectif de la marine turque est de construire progressivement une marine hauturière et de la doter de capacités de guerre robotique.

Le TCG Anadolu aura une capacité de combat plus spécialisée que les autres navires d'assaut amphibie de la classe Juan Carlos I et de leurs dérivés (Juan Carlos I, Canberra et Adelaide) dans les marines australienne et espagnole. En effet, une part importante de la capacité aéronavale du TCG Anadolu sera constituée de véhicules aériens armés sans pilote (UAV).

En fait, certains ont même qualifié le TCG Anadolu de "navire-drone" dans leurs évaluations militaires. Bien entendu, le TCG Anadolu comprendra également des hélicoptères d'attaque et des hélicoptères utilitaires. D'autre part, ce "navire UCAV" vient combler une lacune fondamentale de l'aviation navale.

Pourquoi le TCG Anadolu est-il appelé "navire UCAV" ?

Comme on le sait, la Turquie devait acquérir une vaste flotte de F-35A dans le cadre du programme F-35. Le F-35 comprend également des variantes comme le F-35B, qui est capable d'effectuer un décollage court et un atterrissage vertical, et le F-35C, qui est capable d'effectuer un décollage et un atterrissage assistés par catapulte avec crochets de préhension (CATOBAR).

La variante C est une plate-forme conçue pour les porte-avions conventionnels. Le F-35B est une option adaptée aux plates-formes classées comme navires d'assaut amphibies et porte-hélicoptères amarrés (LHD).

L'exclusion de la Turquie du projet F-35 a annulé l'achat prévu de F-35A supplémentaires et de F-35B pour le TCG Anadolu. Les décideurs turcs se sont tournés vers une solution visionnaire consistant à associer le TCG Anadolu à la capacité UCAV croissante du pays.

Le Bayraktar TB2 est sans aucun doute le système le plus connu et le plus largement répandu dans le monde de Baykar, avec une vaste expérience de combat allant de la Libye au Karabakh et, plus récemment, à l'Ukraine. Le TB3 de Baykar, un autre UCAV, comme le TB2 ou le Kızılelma, constituera la principale capacité de guerre robotique du TCG Anadolu.

Grâce à ses ailes repliables, le TB3 peut être facilement déployé sur un navire d'assaut amphibie. Selon les données de l'entreprise, avec une charge utile de 280 kilogrammes, le TB3 pourra transporter 130 kilogrammes de charge de combat de plus que le Bayraktar TB2.

En outre, le TB3, qui a une vitesse de croisière et une vitesse maximale plus élevées que le TB2, volera avec le moteur national PD170. Après un certain temps, Kızılelma rejoindra le TB3 avec sa variante adaptée au TCG Anadolu.

Ainsi, la flotte aéronavale UCAV du TCG Anadolu sera composée de Kızılelma, dont la configuration du système d'armes est transsonique et dont la conception est peu visible, et de TB3 dotés d'ailes repliables et d'une très longue capacité d'endurance.

Qu'apportera le TCG Anadolu à la Turquie et à ses alliés ?

Tout d'abord, le TCG Anadolu est un véhicule de diplomatie de défense de 30.000 tonnes. En effet, les navires de guerre prestigieux comptent parmi les instruments diplomatiques les plus précieux du pays dont ils battent le pavillon. Chaque visite du TCG Anadolu dans un port, chaque message délivré depuis le TCG Anadolu, chaque dirigeant invité à bord du TCG Anadolu trouvera une place de choix dans la presse internationale.

Sur le plan militaire, le TCG Anadolu offrira aux forces armées turques et aux alliés de la Turquie des capacités et des possibilités très souples. Par exemple, si la Turquie avait disposé d'une plateforme comme le TCG Anadolu lors de l'intervention en Libye, le résultat escompté aurait pu être atteint beaucoup plus rapidement.

Il ne faut pas oublier que les navires de guerre stratégiques tels que le TCG Anadolu agissent avec leurs propres groupes de travail, conformément à la conception opérationnelle. Dans la marine américaine, les groupes de travail formés autour des porte-avions sont appelés groupes d'attaque de porte-avions (CSG), tandis que les groupes formés autour des navires d'assaut amphibies sont appelés groupes de préparation amphibie (ARG). La forme que prendra le groupe opérationnel sera le premier point que nous observerons avec curiosité lorsque le TCG Anadolu entrera dans l'inventaire.

Bien que le TCG Anadolu soit considéré comme un navire UCAV, son "ADN amphibie" ne doit pas être ignoré. Les unités amphibies de la marine turque ont servi avec succès sur de nombreux fronts sensibles, des opérations de sécurité intérieure aux opérations transfrontalières en Syrie. Le TCG Anadolu représentera une nouvelle phase pour les unités amphibies turques. À ce stade, sans entrer dans les détails, il convient de noter que nous suivrons de près le nouveau produit de l'industrie de la défense turque, le véhicule blindé d'assaut amphibie ZAHA.

Enfin, le TCG Anadolu est également une plateforme idéale pour les missions de coalition. Il s'agit d'un navire doté de trois centres d'opérations de combat et de la capacité de gérer des réseaux de combat très avancés. En outre, la modification de la rampe d'envol et les caractéristiques de la piste d'atterrissage permettent une large gamme d'opérations d'aviation navale. Le TCG Anadolu sera la plateforme de prestige de la Turquie au sein de l'OTAN et commandera probablement des opérations conjointes de l'OTAN.