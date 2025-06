Par Lulu Sanga

Les rideaux Türkiye, l'abaya Türkiye, le restaurant Istanbul et le magasin de bébés Uturuki sont parmi les noms célèbres utilisés par certains propriétaires d'entreprises commerciales en Tanzanie.

Cela est courant dans les grands marchés comme Kariakoo et dans d'autres villes comme Dodoma, Mwanza, Arusha, et même parmi les vendeurs sur les plateformes de médias sociaux.

Les vendeurs se vantent que "ce sont des produits provenant de Turquie". Ainsi, le prix des produits se démarque de la concurrence sur le marché.

Le marché chinois a autrefois dominé et conquis le marché tanzanien en matière de mode, d'électronique, de vêtements et même d'électo-ménagers. Mais comme de nombreux clients optent pour la durabilité, les produits turcs ont peu à peu pris le dessus.

TRT Afrika s'est entretenu avec Bahati Mwanjala, qui importe des produits de Chine et de Turquie. Elle affirme que les produits Made in Turquie ont une qualité supérieure à celle des articles importés de la Chine.

"En ce qui concerne la qualité, les produits turcs sont très durables, et le prix est également plus élevé. Mais cela dépend des revenus et des choix du client. Ceux qui ont de l'argent ne se soucient pas du prix. Ils n'achèteront que des produits turcs, mais ceux qui ont un revenu faible ou moyen opteront pour des produits chinois", ajoute Mme Bahati.

La Turquie est-elle synonyme de qualité en Tanzanie ?

Approché par TRT Africa, Christian Kivengi, un fidèle client des produits turcs dit ne pas hésiter à dépenser plus pour un produit durable et de qualité. Pour lui, les produits turcs sont une priorité, mais ils sont aussi et surtout, ajoute -t-il, synonymes de classe et de qualité.

"Nous avons acheté des sous-vêtements à 400 dollars, mais regardez la différence ! Il ne se décolore pas et n'accumule pas la sueur, et vous ne pouvez pas comparer ce produit turc avec ceux de la Chine ; vous pouvez immédiatement voir la différence à la texture", explique Kivengui.

" Il n'y a pas de premier et deuxième choix ou de copies. Les produits turcs peuvent mettre du temps à arriver, mais l'attente en vaut la peine car ils sont durables", a déclaré à TRT Afrika Bertha Robert, une cliente, habituée des produits turcs de Turquie.

L'analyste commercial Kelvin Kibenje note que c’est un manque à gagner pour la Tanzanie qui a besoin de besoin de plus d'industries pour répondre aux besoins du marché local, ce qui conduit de nombreux commerçants tanzaniens à importer leurs produits notamment d’Asie d’Europe.

Toutefois, en raison de la mondialisation et des besoins du marché, les propriétaires d'entreprises commerciales se tournent peu à peu vers la Turquie. Il y a quelques années, la Turquie était connue pour ses uniformes d'entreprise, mais aujourd'hui, presque tout, y compris les vêtements, les appareils électroniques et même les générateurs, est importé de Turquie.

"Si vous voulez dire à quelqu'un que vous avez un bon produit, vous devez dire que ce produit vient de Turquie. Les hommes d'affaires tanzaniens importent la majorité de leurs produits de deux pays : la Chine et la Turquie, mais ceux qui privilégient la qualité privilégient le Made in Turquie", a déclaré l'expert en marketing à la TRT.

M. Kabenje prédit que dans cinq ans, les hommes d'affaires qui importent des produits de Turquie ou qui ont des relations directes avec de grands magasins ou des usines en Turquie prendront le contrôle du marché en Tanzanie.