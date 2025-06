Par Johnson Kanamugire

Pour un continent dont la facture des importations alimentaires s'élève à plus de 45 milliards de dollars par an, bien qu'il possède 60 % des terres fertiles non cultivées de la planète et une main-d'œuvre jeune, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit le plus durement touché par la crise alimentaire mondiale, initialement imputée à la pandémie, et depuis exacerbée par la guerre.

En fait, très peu de pays du continent, voire aucun, ne disposaient de réserves alimentaires suffisantes pour protéger les consommateurs pendant un minimum de temps, alors qu'ils venaient de sortir d'une pandémie et qu'ils étaient confrontés à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement du commerce mondial, qui ont entraîné une nouvelle flambée des prix du pétrole, du gaz et des produits de base.

Pour la production agricole et animale locale, qui dépend fortement des importations d'intrants, d'engrais et d'autres matières premières, la crise s'est traduite par des coûts de production élevés pour tous les produits, des denrées alimentaires aux produits manufacturés, et ce sont les consommateurs à faibles revenus et les pauvres qui en pâtissent le plus.

Elle a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes alimentaires locaux et, plus important encore, a laissé les pays avec peu de résultats pour de nombreuses années d'investissements promis dans la transformation de l'agriculture afin de stimuler l'approvisionnement local en denrées alimentaires essentielles et en produits agricoles de base.

La situation générale met en lumière les préoccupations de longue date concernant l'incapacité des dirigeants à honorer les engagements pris dans le cadre de la déclaration de Malabo, un instrument adopté en 2014 au niveau continental pour investir au moins 10 % des dépenses publiques dans l'agriculture afin d'éradiquer la faim et la pauvreté en l'espace d'une décennie.

Neuf ans plus tard, un seul pays, le Rwanda, est en passe d'atteindre les objectifs fixés pour 2025.

Trois autres pays qui atteignaient les objectifs en 2019 ont perdu le fil, selon un rapport d'examen biennal publié par l'Union africaine (UA) en mars 2022.

Le rapport est un produit des outils de responsabilité mutuelle de l'organisation continentale pour suivre les progrès des États membres dans la mise en œuvre de la Déclaration de Malabo.

Malgré les progrès enregistrés, le Rwanda, tout comme le Zimbabwe et le Ghana, se classe parmi les 10 pays où l'inflation des prix des denrées alimentaires est la plus élevée au monde, selon la dernière évaluation de la Banque mondiale. Le Rwanda a également enregistré des taux de retard de croissance supérieurs à 30 %.

Dans l'ensemble, en raison des chocs passés et des crises en cours, les efforts déployés par les gouvernements du continent n'offrent pas beaucoup d'espoir de mettre fin à la pauvreté et à la faim dans un avenir prévisible, à moins qu'ils ne donnent la priorité à l'augmentation des investissements dans l'agriculture, qu'ils ne soutiennent la production locale et qu'ils ne facilitent les échanges transfrontaliers d'intrants et de produits agricoles.

Plus d'un an après, les effets de la crise russo-ukrainienne se font encore plus ressentir dans la vie de millions de ménages sur le continent. Les vulnérabilités existantes entravent la capacité du pays à produire des denrées alimentaires pour nourrir une population croissante. Le continent compte un tiers (283 millions) des 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.

Les dirigeants africains qui se sont réunis lors du sommet intitulé "Nourrir l'Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience", qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal, ont appris que ce chiffre pourrait encore augmenter si rien n'est fait.

Le sommet a permis au continent de mobiliser 50 milliards de dollars de financement pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Les interventions des gouvernements du continent se sont principalement concentrées sur la subvention des coûts des carburants, des combustibles, des engrais, de l'huile de cuisson, des céréales et d'autres produits de base nécessaires comme intrants agricoles ou matières premières pour la fabrication, tout en explorant des sources alternatives d'importation. Toutefois, ces mesures n'ont guère contribué à atténuer les difficultés des consommateurs sur le marché à ce jour.

Les économies africaines trouvent de plus en plus coûteux de maintenir les subventions car elles ne peuvent être étendues à tous les produits de base dont les coûts sont de plus en plus hors de portée de nombreuses personnes à faible revenu ou à revenu médiocre.

La souffrance est aggravée par des conditions météorologiques défavorables, telles que de faibles précipitations et des sécheresses, qui ont affecté la production agricole saisonnière dans de nombreuses régions du continent.

Les responsables politiques doivent aller au-delà des solutions rapides à la crise alimentaire et nutritionnelle actuelle et concevoir des mesures à long terme pour sauver la situation et renforcer la résilience face à d'autres problèmes.

Les efforts et les ressources doivent maintenant être réorientés vers le soutien des initiatives locales qui aident à s'adapter aux crises alimentaires actuelles et futures, en particulier celles qui stimulent la production végétale et animale, tout en supprimant les obstacles au commerce entre les pays afin de permettre aux agriculteurs et aux régions d'échanger et de transiger facilement des produits alimentaires.

Le commerce intracontinental promu dans le cadre du marché de libre-échange continental (AfCFTA) est un pas dans la bonne direction. Des initiatives telles que la création, sous l'égide de l'Union africaine, de centres agro-industriels dans toutes les régions du continent afin de stimuler l'approvisionnement local en produits agricoles stratégiques essentiels pourraient également remettre le continent sur la bonne voie pour nourrir sa population croissante.

Mais comme pour les promesses non tenues de la déclaration de Malabo, la mise en œuvre de ces initiatives dépend de la volonté politique de chaque pays. La misère induite par les crises dans la vie de millions de personnes à travers le continent fera-t-elle entendre raison à nos politiciens cette fois-ci ?

