Par Kudra Maliro

Sa mort a été annoncée par une responsable locale. Daniela Alisé, porte-parole de la communauté Lugbara dont faisait partie le veil homme, a indiqué à TRT Afrika que le vieillard n’avait plus de famille. Il a passé toute sa vie dans son village natal de Nderi, situé dans le territoire d’Aru, dans le Nord-Est du Congo.

Selon Maroo, il est né vers 1877, sans toutefois se rappeler du jour ni du mois. Jusque-là aucun document administratif n’atteste sa version.

Maroo n’a jamais figuré sur liste de Guinness World Record (GWR).

En Janvier, GWR a reconnu une femme espagnole, née aux USA, comme la doyenne de l’Humanité.

Maria Branyas, considéré comme la personne la plus âgée encore en vie, avait alors 115 ans et 321 jours. Elle a succédé à Lucile Randon de France, décédée en début d’année à l’âge de 118 ans.

Le ministre de la Culture et des Arts de la RDC n’a pas immédiatement confirmé son décès ni son âge.

"J’avais vu ses photos sur les réseaux sociaux depuis décembre 2022 et je ne savais pas s'il était déjà à Kinshasa. Le ministère communiquera là-dessus quand il disposera de plus d’informations. Le problème de notre pays, c’est qu’il y a des endroits qui sont très éloignés et difficile d’accès pour faire des investigations" a déclaré Barick Bwema, un journaliste congolais interrogé par TRT Afrika

Aubabe Maroo avait été invité dans la capitale congolaise, Kinshasa, en janvier, après que ses photos et vidéos ont fait le tour d’internet.

Au Kenya, plusieurs personnes ont affirmé sur les réseaux sociaux que Julius Wanyondu Gatonga, né en 1884 (âgé de 137 ans aujourd’hui) est la personne la plus âgée du pays mais ne figure toujours pas sur la liste de Guinness World Record.