Le plus grand navire de guerre de la Turquie et le premier porte-drones au monde ont été livrés lundi à la marine du pays.

Cette opération, qui renforcera les capacités navales turques, fait également de la Turquie l'un des rares pays au monde à disposer d'un porte-avions construit dans le pays.

Construit par le chantier naval Sedef d'Istanbul, le navire, baptisé TCG Anadolu, peut transporter des hélicoptères, des drones, des véhicules terrestres, des véhicules de guerre légers et du personnel.

S'exprimant lors de la cérémonie de livraison lundi à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le TCG Anadolu, sur lequel les hélicoptères et les drones les plus grands et les plus lourds peuvent atterrir et décoller, est le premier navire de guerre au monde dans ce domaine.

"Le TCG Anadolu est le premier navire de guerre au monde dans son domaine où les drones peuvent atterrir et décoller", a déclaré M. Erdogan.

Les UCAV turcs Bayraktar TB3 et les drones Kizilelma, ainsi que l'avion d'attaque léger Hurjet, peuvent atterrir et décoller du navire, a ajouté M. Erdogan.

Navire d'assaut polyvalent

La Turquie pourra mener des opérations militaires et humanitaires dans le monde entier grâce à ce navire, qui peut transporter des chars et des véhicules blindés, a souligné le président.

"Le TCG Anadolu a la capacité de mener des opérations militaires aux quatre coins du monde", a ajouté M. Erdogan. "Ce navire nous permettra de nous rendre rapidement dans les zones de crise.

L'armement du navire, la gestion du combat, la guerre électronique, la recherche et la poursuite infrarouge, la recherche électro-optique, l'alerte laser, les systèmes de défense contre les torpilles et les radars ont été développés en interne, a-t-il précisé.

131 sous-traitants ont participé au processus de construction du navire, a indiqué M. Erdogan.

Le navire TCG Anadolu, produit dans le cadre du projet de navire d'assaut amphibie polyvalent, sera capable de transférer au moins une force de la taille d'un bataillon à l'endroit désigné avec son propre soutien logistique, sans avoir besoin du soutien de la base d'attache.

Le TCG Anadolu transportera quatre véhicules mécanisés, deux véhicules de débarquement sur coussin d'air (LCAC) et deux véhicules de débarquement de personnel (LCVP), ainsi que des avions, des hélicoptères et des véhicules aériens sans pilote.

Avec une longueur de 231 mètres (environ 758 pieds) et une largeur de 32 mètres (105 pieds), le déplacement à pleine charge équivaut à environ 27 000 tonnes.