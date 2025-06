Le chef spirituel du Tibet, âgé de 87 ans, a fait l'objet de critiques après la diffusion d'une vidéo le montrant en train d'embrasser un enfant sur les lèvres et de lui demander de lui sucer la langue lors d'un événement en Inde.

Le bureau du Dalaï Lama a publié un communiqué dans lequel il présente ses excuses à l'enfant et à sa famille "ainsi qu'à ses nombreux amis dans le monde entier pour les dommages que ses paroles ont causés" et déclare qu'il regrette l'incident.

Son bureau l'a également défendu, affirmant qu'il taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras.

Le porte-parole de l'EFF, Sinawo Thambo, a déclaré que "les excuses boiteuses présentées par le bureau du Dala Lama doivent être fermement rejetées. La maltraitance des enfants ne peut pas être excusée".

Il a ajouté que les prétendues excuses n'indiquaient pas que les actes du lama étaient grossièrement abusifs.

"Les chefs religieux sont censés être des protecteurs, et non des abuseurs des personnes les plus vulnérables de la société. La maltraitance des enfants est endémique dans le monde entier. Les enfants ne sont pas en sécurité chez eux, à l'école, dans les espaces publics et avec les chefs religieux", indique la déclaration.

Le parti a demandé aux autorités indiennes d'envoyer un avertissement sévère à tous ceux qui osent faire du mal aux enfants, les informant qu'ils seront poursuivis sévèrement, quel que soit leur statut.

New Delhi n’a pas immédiatement réagi.