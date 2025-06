Par Awa Cheikh Faye

« Ils ont non seulement augmenté le coût de la connexion et réduit le volume de la data. Et cette dernière action a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » explique le député Assalé Tiémoko Antoine à l’origine du boycott à TRT Afrika.

Au lancement du boycott « citoyen » samedi dernier, les internautes se sont abstenus d’utiliser pendant deux heures chaque jour les produits de l'un des opérateurs de téléphonie mobile.

L’initiative a si bien été observée par les Ivoiriens que les opérateurs de téléphonie ont reculé et la mesure a été suspendue. Le gouvernement ivoirien a annoncé par la voix du ministre de la communication la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles.

« Les ivoiriens ont adhéré massivement et depuis 4 jours on ne parle que de cela sur les réseaux sociaux ivoiriens » a confié le député à TRT Afrika. Avec le succès du Boycott, le parlementaire pense déjà à la suite.

Il entend réclamer au opérateurs de téléphonie les fonds qu’ils ont récolté de la hausse des tarifs de l’internet.

« Entre le 06 et le 11 avril la décision d’augmenter les tarifs a été appliquée donc les ivoiriens ont été prélevés et ont payé des données à des prix illégaux par conséquent nous allons réclamer le remboursement des fonds encaissés dans cet intervalle » martèle Assalé Tiémoko Antoine.

Le député est engagé depuis 2021 dans un combat pour le respect de la réglementation en la matière.

Scénario similaire au Sénégal

Les consommateurs sénégalais aussi sont dans un bras de fer avec le principal opérateur de téléphonie mobile du pays Sonatel/Orange. La semaine dernière, l’Association des clients des télécommunications avait manifesté son indignation à travers une grève pour protester contre la hausse des tarifs par Sonatel.

Elle avait saisi l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)qui avait demandé à Sonatel « d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats allant dans le sens des intérêts de toutes les parties ».

Mardi soir Sonatel a déclaré dans un communiqué avoir « ajusté les tarifs des offres Flybox, avec une baisse des tarifs de la gamme en mobilité et une hausse des volumes data sans changement de prix’’ L’opérateur s’engage aussi « à rendre le wifi accessible à un maximum de Sénégalais et à offrir une connectivité de qualité à tous ses clients ».

L'étude "Worldwide Mobile Data Pricing 2022" du site britannique Cable.co.uk, montre que le coût de l'Internet mobile varie fortement d'un pays à l'autre en Afrique. Si le rapport de 2022 souligne une baisse générale du coût des données mobiles dans la plupart des pays du continent, il reste que l’Afrique compte cinq des dix pays où l’internet est le plus cher au Monde.