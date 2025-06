Le patron de Twitter, Elon Musk, a déclaré que la gestion du réseau de médias sociaux avait été "une véritable montagne russe" et qu'il avait reconnu avoir commis "de nombreuses erreurs" en cours de route.

Lors d'une interview en direct avec la BBC mardi, Elon Musk a semblé reconnaître tacitement que l'une de ces erreurs était la décision de qualifier le compte du radiodiffuseur de "média financé par le gouvernement".

Il a déclaré qu'il changerait la désignation du compte Twitter de la BBC après que celle-ci s'y soit opposée. "Nous voulons que ce soit le plus vrai et le plus précis possible - nous modifions l'étiquette en 'financé par le gouvernement'", a déclaré M. Musk.

Le radiodiffuseur national britannique est principalement financé par une redevance annuelle fixée par le gouvernement, mais payée par les ménages.

La querelle sur l'étiquetage fait suite à une controverse antérieure sur une mesure similaire concernant le réseau de radio américain NPR, que Twitter a brièvement qualifié d'"affilié à l'État", de la même manière qu'il qualifie les plateformes chinoises et russes gérées par le gouvernement. NPR avait alors cessé de tweeter en signe de protestation.

Twitter qualifie désormais NPR, qui compte près de 9 millions d'abonnés, de "média financé par le gouvernement", et a appliqué la même étiquette au compte de la BBC.

Musk contre les médias

M. Musk exprime depuis des années un profond dédain pour les médias d'information et a récemment mis en place une réponse automatique sous la forme d'un émoji caca aux courriels envoyés à l'adresse principale du site destinée aux médias.

S'adressant à la BBC mardi en fin de journée, il a également abordé la décision controversée de Twitter de retirer au New York Times sa coche bleue "vérifié" après que l'entreprise a refusé de payer pour la conserver.

À partir du 20 avril, tous les anciens comptes vérifiés sur Twitter - qui étaient vérifiés comme authentiques sous l'ancienne propriété de l'entreprise - devront payer pour s'abonner à Twitter Blue.

M. Musk a expliqué que l'une des raisons de cette décision était qu'il ne voulait pas que Twitter encourage "une classe de journalistes oints" qui déterminent ce qui constitue une information.

"J'espère qu'il s'agira davantage d'un cas où le public choisira la narration, par opposition aux médias qui choisiront la narration", a-t-il déclaré. Twitter, a-t-il ajouté, "traitera tout le monde de la même manière".

M. Musk, en évaluant le temps qu'il a passé à la tête du réseau de médias sociaux depuis qu'il en a pris la direction en octobre, a déclaré qu'il s'agissait d'une "situation stressante au cours des derniers mois".

"De nombreuses erreurs ont-elles été commises en cours de route ? Bien sûr", a-t-il déclaré. "Mais tout est bien qui finit bien. J'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie".

Il a déclaré que l'entreprise était désormais "à peu près à l'équilibre" grâce au retour des annonceurs.