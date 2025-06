Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a critiqué le rôle prépondérant du dollar américain dans l'économie mondiale et s'en est pris au Fonds monétaire international (FMI) lors d'une visite officielle en Chine.

"Pourquoi tous les pays devraient-ils être liés au dollar pour leurs échanges commerciaux ? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie [mondiale] ?" M. Lula a déclaré jeudi à Shanghai lors d'une cérémonie d'investiture de son alliée politique Dilma Rousseff en tant que présidente de la banque de développement créée par les nations BRICS [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud].

"Pourquoi une banque comme celle des BRICS ne peut-elle pas avoir une monnaie pour financer le commerce entre le Brésil et la Chine, entre le Brésil et les autres pays des BRICS ? Aujourd'hui, les pays doivent courir après les dollars pour exporter, alors qu'ils pourraient le faire dans leur propre monnaie.

M. Lula a également eu des mots très durs à l'égard du FMI, faisant allusion aux accusations selon lesquelles le FMI impose des réductions de dépenses trop sévères à des pays à court d'argent comme l'Argentine, voisine du Brésil, en échange de prêts de renflouement.

"Aucune banque ne devrait asphyxier les économies des pays comme le fait actuellement le FMI avec l'Argentine, ou comme il l'a fait pendant longtemps avec le Brésil et tous les pays du tiers-monde", a-t-il déclaré.

"Aucun dirigeant ne peut travailler avec un couteau sous la gorge parce que [son pays] doit de l'argent.

"Le Brésil est de retour !"

M. Lula, qui a pris ses fonctions en janvier, cherche à repositionner le Brésil en tant qu'intermédiaire et négociateur mondial, en recherchant des liens amicaux dans tous les domaines après quatre années d'isolement relatif sous son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

Il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à Pékin vendredi, et a également rendu visite au président américain Joe Biden en février.

"Le Brésil est de retour ! a promis Lula à Shanghai, où il est arrivé mercredi soir.

"L'époque où le Brésil était absent des grandes décisions mondiales est révolue. Nous sommes de retour sur la scène internationale, après une absence inexplicable".

L'un des principaux sujets à l'ordre du jour de la rencontre entre Lula et Xi vendredi devrait être la guerre en Ukraine.

La Chine et le Brésil se sont tous deux positionnés en tant que médiateurs dans le conflit, malgré les allégations occidentales selon lesquelles ils sont trop proches du président russe Vladimir Poutine.

Les deux pays ont refusé de se joindre aux nations occidentales pour imposer des sanctions à la Russie pour son invasion.

Liens commerciaux

L'étape shanghaïenne du voyage de Lula a mis en lumière un autre objectif clé de la visite : l'approfondissement des liens commerciaux entre le géant asiatique et la première économie d'Amérique latine.

La Chine est le premier marché d'exportation du Brésil, achetant pour des dizaines de milliards de dollars de soja, de bœuf et de minerai de fer.

Dans le cadre de l'accord monétaire annoncé en mars, le Brésil et la Chine ont désigné deux banques - une dans chaque pays - pour effectuer leurs transactions commerciales et financières massives en échangeant directement des yuans contre des reais et vice versa, au lieu de passer par le dollar.

Après l'investiture de Mme Rousseff, M. Lula a visité un centre de recherche géré par le géant chinois des télécommunications Huawei.

Le président de Huawei lui a fait visiter une exposition montrant l'étendue de la présence de l'entreprise au Brésil, ce qui contraste avec les États-Unis, où les entreprises n'ont pas le droit de faire des affaires avec Huawei.

M. Lula a également rencontré le directeur du plus grand constructeur chinois de voitures électriques, BYD, qui a déclaré en octobre qu'il prévoyait d'installer une usine de fabrication de véhicules à Bahia, dans le nord du Brésil, après que Ford Motors a fermé son usine dans cette région.

L'entreprise fabrique déjà des bus et des voitures électriques au Brésil pour le marché latino-américain.

Le président, âgé de 77 ans, devait initialement effectuer ce voyage fin mars, mais il a dû le reporter après avoir contracté une pneumonie.

Il voyage avec une importante délégation d'une quarantaine de hauts fonctionnaires, dont des ministres, des gouverneurs et des membres du Congrès.

Il terminera son voyage par une visite officielle d'une journée aux Émirats arabes unis samedi.