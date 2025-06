La Turquie a lancé samedi avec succès son premier satellite indigène d'observation de la Terre à haute résolution, appelé IMECE, dans l'espace.

Le lancement de ce satellite pionnier de fabrication turque a été effectué de la base de la force spatiale de Vandenberg dans l'État américain de Californie à 06h48 GMT.

Pour la première fois, la Turquie disposera d'une caméra satellite électro-optique avec une résolution inférieure au mètre en orbite.

L'orbite de l'IMECE sera héliosynchrone à une altitude de 680 kilomètres (422,5 miles) et servira dans les domaines de la défense, de la gestion des catastrophes, de l'environnement et de l'urbanisation, de l'agriculture et de la foresterie.

Au cours de sa durée de mission de cinq ans, le satellite prendra des images du monde entier.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie avait elle-même conçu, produit, assemblé, intégré et testé les sous-systèmes du satellite.

IMECE sera le satellite d'observation le plus avancé de Turquie en termes de résolution d'image, de vitesse de communication et de maniabilité, a-t-il ajouté.

Le pays a développé les technologies essentielles de l'IMECE, y compris les ordinateurs de vol et les systèmes de communication, localement, a précisé Erdogan.

IMECE peut prendre des images du monde entier, pas seulement de la Turquie, grâce à sa caméra électro-optique haute résolution, qui a également été développée localement.

"La Turquie récolte les bénéfices de son avancée technologique nationale, visant à se hisser au sommet de la ligue technologique mondiale", a souligné Erdogan.