Au moins dix personnes ont été tuées par des militants de Boko Haram dans l'État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, a déclaré la police. Il s'agit de la dernière attaque en date dans une région où les forces de sécurité luttent contre une insurrection de longue date.

Le porte-parole de la police de l'État de Yobe, Dungus Abdulkarim, a déclaré samedi que le dernier incident s'était produit dans la zone de gouvernement local de Buni Gari Gujba vendredi, lorsqu'un groupe de villageois est tombé dans une embuscade tendue par des militants de Boko Haram alors qu'ils étaient à la recherche d'un villageois disparu.

"Dix corps ont été retrouvés. Les agents de sécurité ont été envoyés dans la région pour faire face aux insurgés qui fréquentent de temps en temps cette zone", a déclaré M. Abdulkarim à Reuters par téléphone.

L'insurrection de Boko Haram, qui a éclaté dans le nord-est du Nigeria en 2009, a tué plus de 350 000 personnes et forcé au moins deux millions de personnes à fuir leurs foyers, selon les groupes d'aide internationale.

Boko Haram est un affilié de Deash qui a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Attaque d'une gare

Au début de l'année, des hommes armés ont attaqué une gare dans le sud du Nigeria, enlevant une trentaine de personnes et en blessant d'autres, selon la police et les autorités, près d'un an après un attentat à la bombe contre un train en provenance de la capitale.

La police a déclaré en janvier dernier que les hommes armés avaient ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un train dans l'État d'Edo.

L'État d'Edo est situé à 360 kilomètres (223 miles) à l'est de la grande ville de Lagos. Le commissaire à l'information de l'État d'Edo, Chris Nehikhare, a déclaré à l'agence de presse AFP que 32 personnes avaient été enlevées.

Les enlèvements contre rançon constituent un problème majeur au Nigeria, où des hommes armés ont à plusieurs reprises attaqué et enlevé des personnes en groupes importants, principalement dans les États du nord-ouest et du centre du pays.