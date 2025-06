L'armée soudanaise a approuvé une proposition des Nations Unies d'ouvrir un passage sûr pour les cas humanitaires urgents pendant trois heures chaque jour à partir de 1600 heure locale (1400 GMT) dimanche, a déclaré l'armée dans un communiqué.

Le groupe paramilitaire RSF a également publié une déclaration confirmant son approbation du "corridor humanitaire".

L'armée a toutefois confirmé qu'elle se réservait le droit de réagir si "la milice rebelle commettait des violations".

Plus tôt, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré dimanche qu'il avait temporairement interrompu toutes ses opérations au Soudan après que trois de ses employés ont été tués lors d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) un jour plus tôt.

"Alors que nous examinons l'évolution de la situation en matière de sécurité, nous sommes contraints d'interrompre temporairement toutes nos opérations au Soudan", a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, dans un communiqué.

Dans un tweet, Cindy McCain a déclaré : "J'ai le cœur brisé en confirmant que trois membres de notre équipe ont perdu la vie dans le conflit en cours au Soudan, tandis que deux autres sont gravement blessés".

Elle a demandé "des mesures immédiates pour garantir la sécurité de ceux qui restent".

Avion des Nations unies endommagé

Les membres du personnel du PAM ont été tués à Kabkabiya, dans le nord du Darfour. Le PAM n'a pas précisé leur nationalité.

"Le PAM s'est engagé à aider la population soudanaise confrontée à une grave insécurité alimentaire, mais nous ne pouvons pas faire notre travail de sauvetage si la sécurité de nos équipes et de nos partenaires n'est pas garantie", a ajouté le communiqué.

M. McCain a également déclaré qu'il était difficile pour le personnel du PAM d'opérer après qu'un avion du Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) a été "considérablement endommagé" à l'aéroport soudanais de Khartoum lors d'un échange de tirs samedi.

L'incident a sérieusement affecté la capacité de l'organisation à transporter des travailleurs humanitaires et de l'aide au Soudan, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de dimanche, les Nations unies ont condamné l'assassinat des employés du PAM, affirmant qu'ils étaient morts dans l'exercice de leurs fonctions.

Volker Perthes, chef de la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies (UNITAMS), créée en 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan, a déclaré dans un communiqué qu'il était également "consterné par les informations selon lesquelles des projectiles ont frappé les locaux de l'ONU et d'autres organisations humanitaires, ainsi que par les informations selon lesquelles des locaux de l'ONU et d'autres organisations humanitaires ont été pillés dans plusieurs endroits au Darfour".

Les balles volent dans les maisons des civils

Dimanche après-midi, un journaliste basé dans la capitale Khartoum, Shakoor Nyaketo, a déclaré à TRT Afrika que "les citoyens souffrent réellement en ce moment".

Nyaketo a déclaré que les magasins, les cliniques et les pharmacies ne fonctionnaient pas alors que les gens étaient piégés à l'intérieur et qu'il n'y avait aucun endroit où l'on pouvait acheter quoi que ce soit.

Il a déclaré que la situation restait "très tendue" et "très dure", les troupes gouvernementales effectuant des bombardements contre les forces de la RSF "en utilisant des roquettes aériennes et les plus lourdes mitrailleuses, de gros chars et même des avions de chasse".

Il a indiqué que les affrontements se concentraient autour du quartier général de l'armée, du palais présidentiel et de l'aéroport principal, où les FAR avaient été occupées et où l'armée "essayait de les vaincre".

Shakoor Nyaketo a décrit des tirs incessants, déclarant que depuis l'aube, "les tirs n'ont pas cessé une seconde jusqu'à maintenant, je vous le dis".

Le journaliste local a déclaré que les balles ont volé dans les maisons des gens, en particulier ceux qui vivent près des scènes d'affrontement. Il n'a pas pu déterminer exactement combien de personnes avaient été tuées dans les violences, mais il a déclaré qu'il y avait eu "beaucoup de meurtres" et que certaines des centaines de personnes blessées "manquaient de services de base".

Nyaketo a déclaré avoir perdu le contact avec sa famille qui vit dans la ville de Niala au Darfour Sud - où des affrontements ont également été signalés.

Ma famille n'est pas en sécurité, mon frère a été abattu", a déclaré Nyateko. Il a ajouté que son neveu avait disparu car "la plupart des gens sont déplacés".

Efforts de médiation

Les combats ont éclaté samedi entre des unités de l'armée fidèles au général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (FSR), dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti.

La lutte pour le pouvoir entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide a jusqu'à présent tué 56 civils et blessé 595 personnes, y compris des combattants.

Il s'agit de la première flambée de ce type depuis que les deux parties ont uni leurs forces pour évincer le président Omar Hassan al-Bashir en 2019.

Les affrontements meurtriers ont suscité des préoccupations internationales et des appels au cessez-le-feu de la part des Nations unies et de certains pays, ainsi que de groupes régionaux africains.

Divers acteurs internationaux ont œuvré pour que le conflit prenne fin et que le processus de transition du Soudan vers un régime civil soit remis sur les rails. Toutefois, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déclaré dimanche qu'il rejetait fermement toute ingérence extérieure susceptible de compliquer la situation au Soudan.