S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la première phase du Centre Financier d’Istanbul (CFI) lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le centre de la finance mondiale se déplaçait clairement de l'Ouest vers l'Est.

La concurrence commerciale croissante entre l'Asie et l'Europe et la position géopolitique de la Turquie créent de nouvelles opportunités pour Istanbul, a noté le président, soulignant la position de la ville en tant que pont géographique et commercial entre trois continents.

Le CFI est un projet visionnaire visant à renforcer la place de la Turquie dans l'économie mondiale et à faire du pays un centre régional et financier, a déclaré M. Erdogan à propos du projet, dans le cadre duquel des gratte-ciel massifs et d'autres bâtiments ont été construits sur la rive asiatique d'Istanbul pour les organismes financiers, la Banque centrale et les prêteurs publics.

Relier les continents

Géré par le Fond souverain de Turquie (Türkiye Varlık Fonu) et développé en coordination avec le ministère de l'Environnement, de l'urbanisme et du changement climatique, le projet du CFI a été lancé en 2009.

Erdogan a souligné que le centre financier apporterait une contribution majeure à l'économie turque avec des institutions financières nationales et étrangères.

Il créera un nouvel écosystème à Istanbul, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et augmentera le potentiel du pays à attirer les investissements, a-t-il ajouté.

Le centre, dont la construction représente un investissement de 65 milliards de livres turques (3,3 milliards de dollars), est le projet le plus prestigieux du pays et devrait être une plaque tournante du financement participatif et de la FinTech.