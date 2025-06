Les combats entre l'armée et les paramilitaires au Soudan ont fait environ 200 morts et 1 800 blessés, endommageant les hôpitaux et entravant l'aide humanitaire, lundi, après trois jours de guerre urbaine.

Une lutte pour le pouvoir qui dure depuis des semaines a débouché sur des violences meurtrières samedi entre les forces de deux généraux qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021 : le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al Burhan, et son adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (RSF), une force paramilitaire.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été attaqué à son domicile dans la ville lundi, a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union, Josep Borrell. Un porte-parole a déclaré à l'AFP que le diplomate chevronné allait bien après l'agression.

"La sécurité des locaux diplomatiques et du personnel est une responsabilité primordiale des autorités soudanaises et une obligation en vertu du droit international", a déclaré M. Borrell.

Des combats ont eu lieu dans l'ensemble du vaste pays, et l'on craint un débordement régional.

Les habitants de la capitale, terrifiés, passent les derniers jours du Ramadan, les plus sacrés, à regarder depuis leurs fenêtres les chars rouler dans les rues, les bâtiments trembler et la fumée des incendies déclenchés par les combats planer dans l'air.

Le conflit a donné lieu à des frappes aériennes, à des tirs d'artillerie et à des tirs nourris.

Ceux qui sont contraints de sortir font la queue pour acheter du pain et de l'essence dans les points de vente qui ne sont pas fermés. Les habitants doivent également faire face à des coupures d'électricité.

Volker Perthes, chef de la mission des Nations unies au Soudan, a déclaré au Conseil de sécurité, lors d'une séance à huis clos, qu'au moins 185 personnes avaient été tuées et 1 800 autres blessées.

"La situation est très fluide et il est donc très difficile de dire où se situe l'équilibre", a déclaré M. Perthes aux journalistes à l'issue de la réunion.

Plus tôt dans la journée de lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé les parties belligérantes du Soudan à "cesser immédiatement les hostilités". Il a averti qu'une nouvelle escalade "pourrait être dévastatrice pour le pays et la région".

Suspension de l'aide vitale

Les services médicaux soudanais avaient précédemment établi un bilan de près de 100 civils et de "dizaines" de combattants des deux camps, mais le nombre de victimes serait bien plus élevé, de nombreux blessés n'ayant pas pu atteindre les hôpitaux.

Le syndicat officiel des médecins a prévenu que les combats avaient "lourdement endommagé" de nombreux hôpitaux à Khartoum et dans d'autres villes, certains étant complètement "hors service".

L'Organisation mondiale de la santé avait déjà prévenu que plusieurs des neuf hôpitaux de Khartoum soignant des civils blessés "manquaient de sang, de matériel de transfusion, de fluides intraveineux et d'autres fournitures vitales".

Dans la région occidentale du Darfour, l'organisation internationale d'aide médicale Médecins sans frontières (MSF) a indiqué avoir reçu 136 blessés dans le seul hôpital d'El Fasher encore en activité dans l'État du Darfour-Nord.

"La majorité des blessés sont des civils qui ont été pris dans les tirs croisés - parmi eux se trouvent de nombreux enfants", a déclaré Cyrus Paye, de MSF.

En raison des capacités chirurgicales limitées, "11 personnes ont succombé à leurs blessures dans les premières 48 heures du conflit".

Trois employés du Programme alimentaire mondial des Nations unies ont également été tués samedi au Darfour, où les missions humanitaires ont vu leurs fournitures médicales et autres pillées, selon Save the Children et MSF.

Un certain nombre d'organisations ont temporairement suspendu leurs opérations dans le pays, où un tiers de la population a besoin d'aide.

"Cette reprise des combats ne fait qu'aggraver une situation déjà fragile, obligeant les agences des Nations unies et nos partenaires humanitaires à interrompre temporairement un grand nombre de nos 250 programmes à travers le Soudan", a déclaré Martin Griffiths, coordinateur des secours d'urgence des Nations unies.