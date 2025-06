Par Mamadou Dian Barry

Ce prix sera décerné le 30 avril par un jury qui sera composé de journalistes sportifs travaillant pour ces deux médias ainsi que d’anciens footballeurs. En tout, onze joueurs africains ont été sélectionnés en fonction de leurs performances pour remporter le prestigieux prix :

1- ABDELHAMID Yunis, défenseur (Maroc/Reims) : A 35 ans, le défenseur international marocain vit une seconde jeunesse au Stade de Reims. Il a disputé 34 matches avec son club dont 31 en championnat cette saison. Il a inscrit 1 but et délivré une passe décisive. Il est surtout très apprécié pour ses qualités défensives.

2-BALDÉ Mama, attaquant (Guinée-Bissau/Troyes) :Agé de 27 ans, l’attaquant bissau-guinéen a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues avec Troyes lors de la saison 2022/2023 en 29 rencontres jouées. Mama Baldé a par ailleurs délivré 3 passes décisives.

3-CAMARA Mohamed, milieu de terrain (Mali/Monaco) : Cette saison, le milieu malien de 23 ans a disputé 31 match avec Monaco dont 29 fois comme titulaire pour trois (3) buts marqués.

4-DIALLO Habib, attaquant (Sénégal/Strasbourg) : L’attaquant sénégalais de 27 ans a fini de s’imposer à la pointe de l’attaque strasbourgeoise. Son compteur de la saison 2022-2023 affiche 15 buts en 30 matchs de championnat, soit 1 but tous les deux matches.

5-FOFANA Seko, milieu de terrain (Côte d’Ivoire/Lens) : Véritable cadre du milieu lensois, Seko Fofana attise les convoitises des Grands d’Europe. Le colosse ivoirien compte quatre buts et quatre passes décisives cette saison pour 29 matches disputés en championnat avec les Sang et Or.

6-HAKIMI Ashraf, défenseur (Maroc/PSG) :Certes le latéral marocain ne vit pas sa meilleure saison avec les Champions de France en titre. Mais ses statistiques justifient sa présence dans cette liste. En effet, il a planté quatre buts et délivré trois passes décisives en championnat avec le PSG.

7-MBEMBA Chancel, défenseur (RD Congo/Marseille) : Le défenseur congolais se pose en véritable sentinelle devant le but marseillais. A 30 ans, il prouve qu’il ne sait pas faire que défendre. Il peut aussi marquer des buts, en témoigne ses six réalisations toutes compétitions confondues avec le club phocéen cette saison.

8-MOFFI Terem, attaquant (Nigeria/Nice) : Le plus gros transfert de l’OGC Nice, Terem Moffi arrivé dans la Côte d’Azur en janvier dernier est auteur d’une belle saison. L’ancien avant-centre de Lorient, âgé de 23 ans, a inscrit jeudi en Europa League Conférence ses 6e et 7 buts lors des 8 derniers matchs avec Nice.

9-MUNETSI Marshall, milieu de terrain (Zimbabwe/Reims) :Agé de 26 ans, le Zimbabwéen est l’une des sensations de Reims cette saison. Il est auteur de six buts et trois passes décisives en 27 rencontres de championnat.

10-TRAORÉ Hamari, défenseur (Mali/Rennes) :Titulaire au poste de latéral droit au Stades Rennais, le Malien de 31 ans a marqué un but et délivré 2 passes décisives en 24 matches cette saison.

11-SAMED Salis Abdul, milieu de terrain (Ghana/Lens) : A 23 ans, le jeune latéral ghanéen s’est lui aussi imposé à ce poste. C’est l’un des joueurs est à surveiller dans les prochaines années. Cette saison il a marqué 1 but et distillé une passe décisive.