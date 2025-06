La Turquie se dirige vers un cycle électoral à la mi-mai, lorsque le sens politique du président turc Recep Tayyip Erdogan, âgé de 69 ans, sera remis en question par le candidat à la présidence de l'alliance de l'opposition.

Depuis qu'il a été élu maire d'Istanbul en 1994, M. Erdogan n'a jamais perdu une seule élection contre un adversaire et, tout au long de sa carrière, il n'a perdu que deux fois, lors de ses deux premières campagnes, dans les années 1980.

Le 14 mai, date à laquelle se tiendront les élections présidentielles et législatives, Erdogan - qui a remporté les deux précédentes élections présidentielles en 2014 et 2018 - cherche à être élu 13e président de la République de Turquie, soutenu par l'Alliance populaire, une coalition politique composée du Parti de la justice et du développement (AK Party), du Parti du mouvement nationaliste (NMP), du BBP, du Parti Yeniden Refah et de l'HUDA PAR.

Erdogan et ses partisans ont fondé le parti AK sur une position démocratique conservatrice en 2001. L'année suivante, le parti a obtenu la majorité parlementaire lors d'une victoire inattendue contre les partis traditionnels de centre-droit et de centre-gauche de la Turquie, ouvrant la voie à un nouveau modèle politique sous la direction d'Erdogan.

En 2002, peu d'analystes imaginaient qu'Erdogan et son parti AK remporteraient deux victoires consécutives, et encore moins qu'ils gagneraient suffisamment de force politique pour changer le système parlementaire du pays en un modèle présidentiel lors d'un référendum crucial en avril 2017. Cependant, dès le premier jour, Erdogan a poursuivi sans relâche ses objectifs politiques, créant un pays capable d'investir sur le continent africain et de jouer un rôle important dans différents conflits, de l'Ukraine à l'Azerbaïdjan, en passant par la Libye et la Syrie, améliorant ainsi considérablement les secteurs de la défense et de l'énergie de la Turquie.

Contrairement à de nombreux dirigeants politiques occidentaux qui doivent leur ascension à des structures politiques démocratiques centrées sur l'élite, Erdogan a des origines modestes. Il appartient à la périphérie de la Turquie, où les frustrations liées à la suppression de la religiosité et du conservatisme dans le cadre des pratiques laïques strictes de l'establishment kémaliste ont longtemps été omniprésentes.

Les origines politiques d'Erdogan

Le père d'Erdogan est originaire de Guneysu, un district montagneux de la province de Rize, sur la mer Noire, où il a servi comme capitaine dans la garde côtière turque. Erdogan est né et a grandi dans le quartier populaire de Kasimpasa à Istanbul.

Situé dans la Corne d'Or (Halic) d'Istanbul, Kasimpasa est depuis longtemps un quartier coloré. Erdogan vendait de la limonade et des simits dans la rue, ce qui lui a permis de comprendre l'expérience quotidienne du citoyen turc ordinaire et de s'engager dans la vie de la banlieue, où les sentiments conservateurs et nationalistes se mêlent à la nostalgie de l'illustre passé ottoman du pays.

Dès son plus jeune âge, Erdogan s'intéresse au football et à la politique. Il a failli jouer pour Fenerbahce, un grand club de football basé à Istanbul, mais son père s'est opposé aux ambitions sportives de son fils ; en conséquence, Erdogan a choisi une carrière politique.

En 1981, Erdogan est diplômé en administration des affaires de l'Académie d'économie et de sciences commerciales d'Istanbul, qui deviendra plus tard la faculté d'économie et de sciences administratives de l'université de Marmara.

Erdogan rejoint le mouvement Milli Gorus (Vision nationale), créé en grande partie par Necmettin Erbakan, un ingénieur turc prospère aux fortes convictions religieuses. Erbakan et ses amis ont fondé le Parti du salut national (MSP) en 1972, en tant qu'aile politique du Milli Gorus.

Le programme politique du mouvement Milli Gorus reposait sur la conviction qu'en tant que pays à majorité musulmane, la Turquie pouvait, grâce à une stratégie de développement économique fondée sur l'esprit conservateur de l'entrepreneuriat anatolien, devenir une grande puissance sans compromettre ses valeurs islamiques fondamentales.

En 1976, Erdogan devient chef de la branche jeunesse du Parti du salut national pour le district de Beyoglu, qui comprend à l'époque son propre quartier de Kasimpasa. Peu de temps après, il prend la tête de la branche jeunesse du parti à Istanbul.

Après le coup d'État militaire brutal de 1980 qui s'est emparé de la Turquie, Erdogan a continué à suivre la voie d'Erbakan, devenant président de la section d'Istanbul du Parti du bien-être nouvellement créé en 1985. Après deux tentatives infructueuses pour devenir maire de Beyoglu et député du parti de la prospérité à Istanbul, il atteint finalement un point critique de sa carrière politique en 1994.

Maire d'Istanbul

Lorsqu'Erdogan s'est présenté aux élections municipales d'Istanbul face à des candidats prestigieux de centre-droit et de centre-gauche, la plupart des candidats ont considéré sa candidature comme perdue d'avance, estimant qu'il était impossible qu'un candidat du parti de la prospérité l'emporte. Il a même été négligé par un certain nombre d'animateurs de talk-shows de premier plan, qui ont refusé de l'inviter dans leurs émissions, estimant qu'il n'avait aucune chance.

Mais le matin du 27 mars, il est sorti vainqueur des élections, à la grande surprise de l'establishment militaire du pays, qui voyait dans le Parti du bien-être (RP) une menace idéologique pour son interprétation radicale de la laïcité, allant jusqu'à interdire le port du foulard dans les universités à l'époque.

Il a démontré ses compétences pendant son mandat de maire, en réglant un certain nombre de problèmes majeurs de la ville, notamment les fameuses coupures d'eau, les insuffisances des transports, l'augmentation de la pollution et le problème de la gestion des déchets, qui avait provoqué une explosion de méthane dans le quartier d'Umraniye, sur la rive asiatique d'Istanbul, en 1993, sous le précédent maire gauchiste. Il a également mené avec succès un projet de nettoyage de la Corne d'Or, dont les eaux bordent son quartier bien-aimé de Kasimpasa.

Mais pour l'establishment laïc radical inspiré par la laïcité française, qui prône la domination de l'État sur les sentiments religieux, par opposition à la laïcité anglo-saxonne, qui défend une séparation modérée de la religion et de l'État, les succès municipaux d'Erdogan n'ont pas eu beaucoup d'importance.

En 1999, Erdogan a été condamné à cinq mois de prison pour avoir récité un poème de l'écrivain nationaliste Ziya Gokalp, dont les idées ont beaucoup inspiré le père fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Ataturk. Cette condamnation controversée a également entraîné une interdiction d'exercer une activité politique, obligeant Erdogan à quitter son poste de maire.

Si cette condamnation a choqué les masses conservatrices et de nombreux Stambouliotes, qui ont vu leur qualité de vie s'améliorer considérablement sous la direction d'Erdogan, elle a permis au futur dirigeant de la Turquie de se réveiller.

En 2013, en tant que premier ministre, il a visité la prison de Pinarhisar, située à Kirklareli, une province de la région européenne de Thrace, où il avait été incarcéré, déclarant : "Pour moi, Pinarhisar est un symbole de renaissance, où nous avons préparé la création du Parti de la justice et du développement (Parti AK). C'est là que nous avons fait le premier pas vers l'établissement d'une nouvelle et grande Turquie".

Le leader de la Turquie

Deux ans après sa libération de Pinarhisar, Erdogan et ses pairs, appelés "réformistes" - par opposition aux partisans de la faction d'Erbakan, appelés "traditionalistes" - fondent le parti AK après une scission au sein du parti de la vertu, successeur du parti du bien-être, interdit.

En créant le parti AK, Erdogan a voulu séduire les électeurs de centre-droit et les nationalistes, ainsi que les gauchistes modérés qui s'éloignent de la position du Milli Gorus d'Erbakan pour se rapprocher du centre politique. Mais il a continué à respecter la lutte d'Erbakan jusqu'à sa mort, faisant l'éloge de son héritage.

En 2002, sa nouvelle stratégie s'est révélée être une grande invention politique après l'arrivée au pouvoir de son parti, qui a battu les partis traditionnels du pays - et avec des marges importantes. Depuis lors, M. Erdogan a remporté deux élections générales pour devenir premier ministre du pays en 2007 et 2011, ainsi que deux élections présidentielles en 2014 et 2018 pour devenir président de la Turquie.

De 2002 à aujourd'hui, son parti a remporté trois référendums sur des changements constitutionnels qui incluaient la transformation du système parlementaire du pays en un modèle présidentiel. Le parti d'Erdogan a également obtenu la majorité à toutes les élections locales depuis 2002, un exploit qu'aucun parti politique n'avait pu réaliser depuis le passage du pays à un système multipartite en 1950.

Sous son mandat, le rôle de l'establishment militaire turc dans le système politique a considérablement diminué, donnant plus de pouvoir au gouvernement civil. Avant le règne d'Erdogan, les militaires avaient, en 1960, 1980 et 1997, renversé un certain nombre de gouvernements civils démocratiquement élus. La dernière intervention militaire réussie, appelée coup d'État postmoderne, a renversé le gouvernement dirigé par Erbakan en 1997.

Le 15 juillet 2016, une tentative de coup d'État menée par une faction rebelle de l'armée inspirée par Fethullah Gulen, le chef de l'organisation terroriste Fethullah (FETO) basé aux États-Unis, a été mise en échec après que le président turc a appelé les citoyens pro-démocratiques à combattre les putschistes dans les rues.

La tentative de coup d'État a tué des centaines de civils et blessé des milliers de personnes qui se sont battues pour y résister. Avant l'échec de la tentative de coup d'État, FETO avait utilisé des moyens illégaux pour infiltrer les institutions de l'État turc, dans le but de prendre le contrôle du système politique du pays.

Bien qu'Erdogan ait des détracteurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie, son leadership pragmatique, qui vise à ouvrir la voie à une Turquie indépendante et autosuffisante, s'est avéré habile à changer d'alliances et à modifier les équations politiques à travers la Turquie et dans le monde.

En conséquence, bien qu'il ait changé l'orientation d'un certain nombre de politiques intérieures et étrangères, son leadership lui a valu de nombreux partisans au sein de l'establishment politique turc et parmi de nombreux dirigeants mondiaux, de l'Ukraine et de la Russie à l'Afrique, en passant par les États d'Asie centrale et les pays à majorité musulmane.

Lors des élections du 14 mai, Erdogan entend une nouvelle fois défendre sa présidence et ses réalisations politiques, ainsi que la majorité parlementaire de son parti et de l'Alliance du peuple. Après les tremblements de terre dévastateurs de février, qui ont tué des dizaines de milliers de personnes en Turquie, il faudra voir si cette tâche s'avérera plus difficile que ses précédents défis électoraux.