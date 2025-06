Sinan Ogan, universitaire d'origine turque azerbaïdjanaise, sera le candidat de l'alliance ATA aux prochaines élections de mai, après avoir recueilli plus de 100 000 signatures, condition légale pour se présenter au poste le plus élevé du pays.

Les soutiens d'Ogan sont l'alliance ATA, un bloc de quatre partis - le parti Zafer, le parti Adalet, le parti Ulkem et le parti Türkiye İttifakı - connus pour leurs positions nationalistes.

L'alliance ATA est une alliance discrète par rapport aux deux autres principaux blocs politiques, l'Alliance populaire dirigée par le chef du parti AK, Recep Tayyip Erdogan, et l'Alliance nationale du chef du parti républicain du peuple, Kemal Kilicdaroglu, principal parti d'opposition. Toutes ces alliances s'affrontent le 14 mai pour remporter les élections législatives et présidentielles.

Âgé de 56 ans, M. Ogan a commencé sa carrière au sein du Parti du mouvement nationaliste (MHP). En 2011, il est devenu député de sa ville natale, Igdir, une province de l'est de l'Anatolie qui compte une importante population azerbaïdjanaise.

Au départ, il était en bons termes avec Devlet Bahceli, le leader du MHP. Mais après que M. Bahceli a adopté une nouvelle politique de soutien aux politiques d'Erdogan à la suite des élections de novembre 2015, M. Ogan s'est joint à d'autres personnalités nationalistes pour s'opposer à son leadership.

Une politique conflictuelle

Bahceli et Erdogan n'ont pas formé d'alliance politique avant 2015, lorsque la Turquie a connu une deuxième élection générale après que la première ait débouché sur un mandat fracturé sans vainqueur clair.

Mais après que le parti AK a remporté les élections de novembre suite à l'effondrement du processus de résolution de la Turquie, auquel M. Bahceli s'est farouchement opposé, une alliance croissante s'est développée entre le MHP de M. Bahceli, qui est au centre du nationalisme turc depuis plus de cinq décennies, et M. Erdogan, un leader conservateur influent.

Cependant, certains politiciens nationalistes comme Sinan Ogan, Meral Aksener, Umit Ozdag et Koray Aydin - tous membres du MHP avant de lancer leur propre programme politique - se sont opposés à l'alliance de Bahceli avec Erdogan.

Ces hommes politiques ont fini par former un bloc d'opposition au leadership de longue date de Bahceli.

En juin 2016, les opposants de Bahceli, dont Ogan, ont convoqué un congrès controversé du parti pour modifier la charte du MHP malgré les objections de la direction du parti, dans le but d'évincer Bahceli de son poste de direction. Mais en raison de désaccords internes, le congrès controversé de juin s'est retrouvé devant les tribunaux.

Le congrès du parti prévu en juillet n'a jamais eu lieu, le tribunal a rejeté la décision de modifier la charte du MHP et Bahceli est resté à son poste. Quelques mois plus tard, Mme Aksener et ses partisans se sont séparés de la MHP et ont fondé le parti IYI en 2017.

Mais Ogan est resté au sein de la MHP bien qu'il ait été expulsé à deux reprises pour des activités antipartisanes présumées. Une fois, son expulsion a été révoquée par un tribunal. "...Il n'est pas passé à un autre parti, ni n'a créé un nouveau parti", peut-on lire sur le site Web d'Ogan. "Il a déclaré qu'il resterait fidèle à son parti et à son combat.

Mais lors du référendum critique de 2017 sur le changement du système parlementaire de Türkiye en un modèle présidentiel, Ogan est allé à l'encontre de la décision du MHP de soutenir un vote négatif, comme Aksener et d'autres opposants à Bahceli.

Depuis 2017, Ogan n'est affilié à aucun parti et lors des prochaines élections, il se présentera en tant qu'indépendant, même si l'Alliance ATA dirigée par Ozdag l'a désigné comme leur candidat à la présidence.

Lors d'un point de presse, des journalistes turcs ont demandé à M. Ogan quel candidat il soutiendrait si l'élection présidentielle devait se terminer par un second tour entre M. Erdogan et M. Kilicdaroglu, au cas où aucun candidat n'obtiendrait plus de 50 % des voix au premier tour.

"Nous examinerons leurs positions nationales et leurs compétences. Nous examinerons la situation en matière d'affiliation au terrorisme et de recherche d'aide de la part du terrorisme. Nous déciderons en fonction de notre bon sens. Le bon sens nous montre que nous ne pouvons peut-être pas promettre le paradis, mais qu'il est temps de fermer les portes de l'enfer", a déclaré M. Ogan.

Le parcours d'Ogan

Ce politicien nationaliste a obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université de Marmara en 1989. Il a obtenu un master en droit financier/banque dans la même université en 1992. Plus tard, en 2009, il a obtenu son doctorat à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) en Russie.

Entre 1992 et 2000, il a travaillé comme conférencier à la Turkic World Studies Foundation d'Azerbaïdjan, selon son site web. Au cours de la même période, il a également dirigé le bureau azerbaïdjanais de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), une institution publique.

Dans les années 2000, il a travaillé pour le Centre de recherche stratégique eurasien (ASAM), dont il a dirigé la section Russie-Ukraine. En 2004, il fonde son propre centre de recherche, TURKSAM (Türkiye Strategic Analyses Centre), qui continue de fonctionner.

Après être devenu député du MHP en 2011, il a été membre des groupes d'amitié parlementaire Türkiye-Albanie et Türkiye-Nigeria.

Pendant son mandat, M. Ogan a également été secrétaire général du groupe d'amitié parlementaire Türkiye-Azerbaïdjan.