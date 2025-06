Le Mali, n'a produit cette année que 390 000 tonnes de coton, soit la moitié de sa production l'année dernière. Une chute qui lui vaut de passer à la troisième place des producteurs de coton en Afrique derrière le Bénin et le Burkina Faso.

La première place revient au Bénin avec 587 000 tonnes, suivi du Burkina Faso, rapporte Radio France Internationale (RFI) précisant que ces chiffres, non encore officiellement proclamés, ont circulé lors de la dernière réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA), tenue la semaine dernière à Abidjan.

Derrière ces baisses de production, des facteurs communs à tous les pays d'Afrique tels l'attaque de jassides -insectes ravageurs- et le manque d'engrais dans plusieurs bassins cotonniers mais aussi des facteurs spécifiques à certains pays, notamment l'insécurité au Mali et au Burkina, précise la même source.

Même s'il espérait faire mieux, le Bénin a échappé plus que ses voisins à la double malédiction engrais-jassides de cette campagne 2022/2023, grâce, notamment, à la précocité des semis, qui aurait permis à la culture de mieux résister, mais aussi, grâce à l’anticipation des autorités, une plus grande utilisation de fertilisants qui aurait donné des plants plus robustes face aux insectes, note encore RFI.