L'artiste ghanéen Obrafour a intenté un procès au rappeur canadien Drake pour violation des droits d'auteur et demande 10 millions de dollars de dédommagement.

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal de New York, Obrafour allègue que la chanson "Calling My Name" de Drake, sortie en juin 2022, présente des similitudes avec son single de 2003 "Oye Ohene (Remix)".

Drake a sorti la chanson en juin 2022 après que son représentant a contacté Obrafour pour lui demander l'autorisation d'utiliser certaines parties de sa musique, mais Obrafour n'avait pas encore répondu à la demande au moment de la sortie de la chanson, selon l'action en justice.

La chanson figure sur l'album "Honestly, Nevermind" de Drake.

"L'œuvre illicite a déjà été diffusée plus de 4,1 millions de fois sur YouTube, plus de 47 442 160 fois sur Spotify et des dizaines de millions de fois sur Apple Music", indique la plainte.

Le Ghanéen a également poursuivi les auteurs, les producteurs, les interprètes, les maisons de disques, les sociétés de divertissement, les éditeurs, les managers, les administrateurs et les distributeurs de la chanson.

Drake et ses représentants n'ont pas encore répondu à la plainte.