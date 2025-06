Les forces belligérantes du Soudan se sont de nouveau affrontées dans la capitale du pays tôt ce vendredi, avec des bombardements et des tirs d'obus signalés dans plusieurs zones de la capitale Khartoum, malgré les rapports antérieurs selon lesquels les forces paramilitaires de soutien rapide [RSF] avaient accepté un cessez-le-feu de 72 heures pour des raisons humanitaires.

"La nuit de l'Aïd al-Fitr, plusieurs zones de Khartoum ont été bombardées et sont toujours exposées aux bombardements et aux affrontements entre les forces armées et les RSF", a déclaré vendredi le Comité central des médecins soudanais, cité par l'agence de presse AFP.

"Nous appelons tous les citoyens à faire preuve de prudence, à rester chez eux, à fermer portes et fenêtres et à s'allonger. Nous appelons également ces forces à faire preuve de responsabilité et à cesser immédiatement les combats afin de protéger des vies innocentes".

Des bruits de combats violents ont été entendus lors de l'appel à la prière dans la capitale soudanaise, où les mosquées devraient tenir les offices du matin à l'intérieur afin de protéger les fidèles, a rapporté l'agence de presse AP vendredi.

Auparavant, il avait été signalé que les forces de sécurité soudanaises avaient accepté une trêve coïncidant avec l'Aïd al Fitr "afin d'ouvrir des couloirs humanitaires pour évacuer les citoyens et leur donner l'occasion de saluer leurs familles".

Avant cette annonce, l'agence de presse Reuters a également rapporté que Khartoum était secouée par des bombardements et des tirs d'artillerie.

L'armée n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat et son chef, le général Abdel Fattah al Burhan, n'a pas mentionné de cessez-le-feu dans un discours préenregistré publié sur la page Facebook de l'armée.

"Nous sommes convaincus que nous surmonterons cette épreuve grâce à notre formation, notre sagesse et notre force, en préservant la sécurité et l'unité de l'État, ce qui nous permettra de nous voir confier la transition en toute sécurité vers un régime civil.

Jeudi, le chef militaire soudanais a refusé d'engager des pourparlers avec son adversaire, mais s'est dit ouvert à une médiation.

M. Burhan a reçu des appels téléphoniques distincts du président turc Erdogan, des ministres des affaires étrangères saoudien et qatari, du chef des services de renseignements égyptiens et des États-Unis, selon un communiqué de l'armée, appelant à un cessez-le-feu temporaire.

Alors que les combats faisaient rage, M. Burhan a écarté toute perspective de négociation avec Mohamed Hamdan Daglo, chef du RSF, et a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazeera qu'il ne voyait pas d'autre solution qu'une action "militaire décisive".

"Je ne pense pas qu'il y ait de place pour des discussions politiques avec les Forces de soutien rapide", a-t-il déclaré à la chaîne qatarie, tout en ajoutant qu'il était ouvert à la médiation.

Des centaines de morts

Après l'échec de deux cessez-le-feu en deux jours, les tirs se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi, des colonnes de fumée noire s'élevant des bâtiments situés autour de l'aéroport international de Khartoum et du quartier général de l'armée.

Au-delà de Khartoum, des témoins ont signalé de fortes explosions dans la ville d'Obeid, dans l'État central du Nord-Kordofan.

Un groupe de médecins a déclaré qu'au moins 26 personnes avaient été tuées et 33 autres blessées jeudi. Des témoins ont décrit des affrontements entre l'armée et les troupes de la RSF, ainsi que des pillages généralisés.

Ahmed al Mandhari, de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré qu'à l'échelle nationale, "près de 330 personnes sont mortes et près de 3 200 autres ont été blessées".

Un grand nombre de personnes seraient passées au Tchad pour fuir les combats dans la région occidentale du Darfour.

La violence a éclaté après des semaines de tensions croissantes entre le chef militaire Al Burhan et son adjoint, le commandant paramilitaire Daglo, au sujet de l'intégration prévue des forces de sécurité de Daglo dans l'armée régulière.

Le Programme alimentaire mondial a averti que les violences pourraient plonger des millions de personnes supplémentaires dans la faim dans un pays où 15 millions de personnes - un tiers de la population - sont déjà confrontées à l'insécurité alimentaire.

M. Guterres s'est adressé aux journalistes après avoir rencontré virtuellement les dirigeants de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations jeudi : "Il y a eu un fort consensus sur la condamnation des combats en cours au Soudan et sur l'appel à la cessation des hostilités comme priorité immédiate".

Des responsables de l'administration ont indiqué que l'armée américaine déplaçait des ressources vers une base située à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, en vue d'une éventuelle évacuation du personnel de l'ambassade américaine.

Le Japon et la Corée du Sud ont également envoyé des avions militaires pour évacuer leurs ressortissants, et les Pays-Bas ont envoyé les leurs en Jordanie.

Même avant le conflit, environ un quart de la population soudanaise souffrait d'une faim aiguë, mais le Programme alimentaire mondial a interrompu samedi l'une de ses plus importantes opérations dans le pays après que trois de ses employés ont été tués.

Le Soudan a des frontières avec sept pays et occupe une position stratégique entre l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie et la région instable du Sahel, de sorte que les hostilités risquent d'attiser les tensions régionales.