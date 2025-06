Par Shamsiyya Hamza Ibrahim

Cette mesure intervient après une longue période d'aigreurs d'estomac, des millions de Nigérians ayant déjà été la proie d'escroqueries qui ont englouti les économies de toute une vie. En 2022, les Nigérians avaient perdu plus de 300 milliards de nairas dans des combines à la Ponzi au cours des cinq dernières années seulement, selon un rapport de Norrenberger Financial Investments.

Le président du Sénat, Ahmad Lawan, explique que le projet de loi vise à protéger les investisseurs en réglementant le marché de manière adéquate et en réduisant les risques systémiques, tout en prévoyant des sanctions plus sévères pour les promoteurs de combines à la Ponzi.

Hassan Sardauna Yamayo, analyste des affaires sociales et expert en politiques monétaires, estime que le projet de loi n'est pas arrivé trop tôt. "Il s'agit d'une décision très importante dans l'histoire du Nigeria. Les activités frauduleuses sont de plus en plus courantes dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de Yahoo-Yahoo, de pirates informatiques, d'escrocs ou de promoteurs de combines à la Ponzi. Toutes ces activités doivent faire l'objet d'un traitement rigoureux.

Yunusa Abubakar, membre de la Chambre basse du Parlement, explique que le projet de loi devrait contribuer au fonctionnement du marché des capitaux et faciliter la diversification économique en cours dans le pays. "L'objectif est de faire en sorte que ce type d'activité douteuse devienne difficile à pratiquer à l'avenir", explique-t-il à TRT Afrika.

Bien que le projet de loi ait été adopté en douceur par le parlement, il doit encore recevoir l'assentiment du président pour devenir une loi.

"Je suis très heureux de cette mesure prise par l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle sera promulguée dès que possible", déclare Fauziyya Hussaini, victime d'une fraude à la Ponzi.

Le législateur Abubakar considère que le projet de loi rétablit la confiance de 150 millions de Nigérians dans l'engagement et la capacité de l'establishment à protéger leurs intérêts.

Selon la Securities and Exchange Commission du Nigéria, trois millions de Nigérians ont perdu 18 milliards de nairas lors de l'effondrement de la pyramide de Ponzi MMM, abréviation de Mavrodi Mundial Movement, en 2016. L'ampleur du désastre financier n'a pas dissuadé les opérateurs de Ponzi d'imaginer de nouvelles façons d'escroquer les gens ou les investisseurs pour qu'ils ne placent pas leur argent dans ces combines.

Une épidémie de fraude

Les systèmes de Ponzi utilisent généralement la stratégie de la vente pyramidale, créant un château de cartes qui attire les gens avec la promesse d'un retour sur investissement élevé après une période donnée.

L'expert en cybersécurité Yusufdeen A Yusuf qualifie la prolifération de ces systèmes pyramidaux au Nigeria d'"alarmante et inquiétante", d'autant plus que l'obsession de l'argent facile ne faiblit pas malgré les pièges connus.

Zainab Shehu fait partie des millions de Nigérians qui ont investi leur argent durement gagné dans un système qui les a flattés pour les tromper. Elle a perdu environ 700 000 nairas après qu'un ami lui a présenté une entreprise en ligne.

La première fois, j'ai payé 100 000 nairas et au bout de deux semaines, l'argent a doublé. J'étais très excité lorsque j'ai reçu l'argent et j'ai décidé d'investir 500 000 nairas supplémentaires, et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé piégé. Jusqu'à présent, pas de capital, pas de profit" - Zainab Shehu, victime de fraude

Cette expérience a laissé Zainab si frustrée qu'elle a juré de ne plus jamais investir. Elle espère que la nouvelle loi proposée pour éviter que de telles situations ne se reproduisent rendra l'investissement moins risqué que lorsqu'elle s'est brûlé les poches. "Je me réjouis de cette décision de l'Assemblée nationale, qui servira d'avertissement sévère aux fraudeurs", déclare-t-elle.

Fauziyya, une autre investisseuse qui a perdu plus de 500 000 nairas dans deux combines à la Ponzi, se souvient que le pire a été l'agonie mentale qu'elle a subie. "Je ne conseillerai jamais à quiconque de placer son argent dans de tels investissements. La recherche de l'argent facile n'aboutira jamais à un résultat positif", prévient-elle.

La voie à suivre

L'étape suivante consiste à soumettre la proposition de loi à ce que M. Abubakar qualifie de "nettoyage" avant de l'envoyer au président, qui dispose de 30 jours pour la signer afin qu'elle devienne une loi dans le pays.

Si le Président n'est pas d'accord ou refuse de signer le projet de loi, il doit fournir au Parlement de solides raisons de ne pas le faire. "Si nous sommes d'accord avec ses arguments, nous pouvons amender le projet de loi, et si nous ne le sommes pas ou s'il refuse d'envoyer une réponse après 30 jours, l'Assemblée nationale a tout à fait le droit de passer outre les vertus du président", explique M. Abubakar.

La déclaration du député apporte de l'espoir aux victimes comme Fauziyya et Zainab, qui attendent désespérément de voir les fraudeurs mis derrière les barreaux.

Si le projet de loi est adopté, cela permettra-t-il d'éliminer les fraudes du système ou aura-t-il seulement un effet dissuasif ?

"Les activités de ces personnes ont un impact négatif important sur les gens et l'économie. Je suis optimiste et pense que ce projet de loi apportera un changement, même léger, surtout à une époque où les activités de Ponzi se multiplient plus que jamais", déclare l'analyste des affaires sociales Yamayo.

Félicitant le Parlement d'avoir fait le premier grand pas, il exhorte les députés à s'assurer que la règle de la condamnation des fraudeurs s'applique à tout le monde, quel que soit le statut social ou politique.

M. Yusuf, expert en cybersécurité, est également convaincu que le projet de loi permettra de tenir en laisse les opérateurs de Ponzi au Nigeria. Il suggère que les autorités se concentrent désormais sur la sensibilisation des Nigérians aux dangers de la recherche de rendements rapides.

"Si les Nigérians peuvent être tenus à l'écart de l'attrait et de la tromperie des escrocs, cela contribuera grandement à enrayer la menace de Ponzi", déclare-t-il à TRT Afrika.