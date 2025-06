Par Gaure Mdee

Le soleil était à peine levé samedi matin à Khartoum, la capitale du Soudan, lorsque Shakur Nya Keto se rendait à son travail.

Soudain, l'armée a bloqué la route et des coups de feu ont retenti.

Nya Keto est rentré chez lui en courant et a appris par un appel téléphonique que son frère avait été blessé par balle et transporté à l'hôpital.

"J'ai dû le sortir de l'hôpital car je ne savais pas qui prendrait le contrôle de l'hôpital et j'ai dû le ramener à la maison, le garder là et le soigner par nos propres moyens", raconte Nya Keto à TRT Afrika.

Samedi dernier, les forces des deux généraux qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021 - le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de sécurité soudanaises - se sont affrontées.

Les violences résultent d'un différend amer entre les deux généraux concernant l'intégration prévue des forces de sécurité dans l'armée régulière, qui est une condition essentielle à la conclusion d'un accord final visant à rétablir la transition démocratique au Soudan.

Les combattants du FSR ont envahi les rues à bord de véhicules blindés et de camionnettes chargés d'armes, tandis que des avions de chasse militaires survolaient les rues et tiraient sur les cibles du FSR.

Des témoins ont fait état de tirs nourris et de fortes explosions, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élevait des bâtiments autour du quartier général de l'armée à Khartoum, une ville de cinq millions d'habitants.

Les combats ont endommagé des bâtiments résidentiels et commerciaux. Les civils réfugiés dans leurs maisons sont de plus en plus désespérés en raison de la diminution des réserves alimentaires, des coupures de courant et du manque d'eau courante.

La femme de Nya Keto est à quelques semaines d'accoucher de leur premier enfant, et il semble que le processus sera beaucoup plus difficile, note-t-il.

"Les gens ouvrent très peu de magasins, et seuls les petits magasins sont ouverts en ce moment, mais les supermarchés sont ouverts pendant deux ou trois heures. Les supermarchés sont ouverts pendant deux ou trois heures, mais c'est seulement après que nous ayons vérifié que les rues sont sûres. Les commerçants ne sont ouverts que pour quelques heures et les files d'attente sont longues."

Yusra Salih, une habitante de la ville d'Al Azhari, au nord du Soudan, qui est rentrée vendredi soir de vacances en Égypte, ne s'attendait pas au conflit qui a éclaté samedi.

"J'avais prévu d'aller au bureau samedi, je dormais et soudain, j'ai été réveillé par l'explosion d'une bombe", confie Salih à TRT Afrika.

"La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma famille pour savoir comment ils allaient, car ils vivent dans un autre quartier. J'ai donc essayé de les appeler pour avoir des nouvelles. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils sont loin du conflit, mais j'ai découvert qu'ils étaient proches des combats".

Salih ne sort de chez lui que la nuit pour aller chercher de la nourriture, car la ville n'est pas sûre.

L'eau et l'électricité ont été coupées, si bien que les gens dépendent d'autres personnes proches des zones industrielles et médicales pour obtenir des ressources essentielles.

Chaque jour, des familles viennent chez Salih pour recharger leurs téléphones et se laver, car il n'y a pas d'électricité dans la ville.

Mercredi, de nombreuses personnes ont commencé à quitter la ville car elles avaient perdu le contact avec leur famille et leurs amis.

Mais beaucoup ont eu du mal à partir car le prix d'un billet pour quitter la ville est passé de 30 à 120 dollars.

"Nous avons perdu le contact avec notre famille et nos amis, même au Darfour, et il n'y a aucun moyen de quitter Khartoum en voiture" témoigne Nya Keto .

"Le prix du billet pour quitter la ville a augmenté pour se rendre au Darfour. Les gens ne savent donc pas comment quitter la ville alors que les prix ne cessent d'augmenter."

Les habitants de Khartoum veulent que le conflit cesse, mais il faut qu'il y ait une indication claire de la date à laquelle il prendra fin, souligne M. Salih.

"Combien de temps vont-ils se battre ? Une semaine, deux semaines ou des mois ? Et vous connaissez la situation économique du Soudan, j'espère un cessez-le-feu", a déclare Yusra Salih à TRT Afrika."

"J'ai peur et je ne suis pas du tout optimiste."