Les stars de l'afrobeats ne sont plus vérifiées sur Twitter depuis que le géant des réseaux sociaux a mis en place des changements destinés à rendre l'entreprise rentable.

Les badges de vérification bleus, autrefois très convoités, servaient à confirmer l'authenticité des comptes de célébrités, d'entreprises et de médias. Désormais, les utilisateurs doivent payer 84 dollars par an pour s'abonner à Twitter Blue. Ces changements s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour encourager les abonnements.

Les chanteurs nigérians Davido, Burna Boy, Wizkid et Peter Okoye ont perdu leurs badges de vérification lors de la purge de jeudi. Et ils ne sont pas les seuls : Beyoncé et Cristiano Ronaldo ne sont plus vérifiés sur Twitter.

Les craintes d'usurpation d'identité de personnalités importantes se font désormais sentir, le seul moyen de confirmer l'authenticité d'un compte étant de vérifier le nombre de followers.

Peter Okoye a réagi vendredi à la suppression de la coche bleue en déclarant : "Elon Musk est un homme d'affaires, un point c'est tout".

La musique afrobeat, un genre originaire d'Afrique de l'Ouest, a gagné en popularité dans le monde entier et a influencé les compositions d'artistes tels que Drake et Beyonce.