Le général en chef du Soudan a déclaré l'engagement de l'armée en faveur d'un gouvernement dirigé par des civils, dans une tentative apparente d'obtenir le soutien de la communauté internationale, quelques jours après que les combats brutaux entre ses forces et un puissant groupe paramilitaire ont fait dérailler les espoirs de transition démocratique dans le pays.

Dans son premier discours depuis que le conflit a embrasé le Soudan il y a près d'une semaine, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Burhan, a promis vendredi que l'armée l'emporterait et assurerait "une transition sûre vers un gouvernement civil" dans ce vaste pays africain.

Mais pour de nombreux Soudanais, les déclarations de Burhan sonnent creux, 18 mois après qu'il se soit allié à son rival actuel pour prendre le pouvoir lors d'un coup d'État qui a mis de côté les forces pro-démocratiques du Soudan.

L'annonce de M. Burhan a été faite à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al Fitr, qui marque la fin du Ramadan et de son mois de jeûne. "Nous sommes convaincus que nous surmonterons cette épreuve grâce à notre formation, à notre sagesse et à notre force", a déclaré M. Burhan, qui s'est engagé à préserver "la sécurité et l'unité de l'État".

La fête, qui est généralement synonyme de prières, de célébrations et de festins, a été sombre au Soudan, alors que des coups de feu retentissaient dans la capitale Khartoum et qu'une épaisse fumée s'élevait au-dessus de la ligne d'horizon.

"Au lieu de se réveiller avec l'appel à la prière, les habitants de Khartoum se sont à nouveau réveillés avec de violents combats", a déclaré l'ambassadeur de Norvège au Soudan, Endre Stiansen. "L'enfer peut-il être plus horrible que cela ?

Les mosquées ont organisé des prières matinales à l'intérieur pour protéger les fidèles de l'intensification des combats.

Jusqu'à présent, les violences ont fait 413 morts et 3 551 blessés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi elles, au moins neuf enfants ont été tués et 50 blessés dans les combats, a indiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Crise humanitaire

Dallia Abdelmoniem, une boulangère de 37 ans de Khartoum, a fui avec sa famille jeudi après qu'une roquette a traversé son toit. La route menant à la périphérie de la ville était jonchée de cadavres. Mme Abdelmoniem a couvert les yeux de ses neveux et nièces.

"Il n'y a plus d'endroit sûr à Khartoum", a-t-elle déclaré depuis son nouvel abri situé à l'extérieur de la capitale, où elle pouvait encore entendre le hurlement de l'artillerie et des tirs vendredi. "Notre priorité absolue est de rester en vie.

Les explosions qui ont secoué Khartoum ont fait suite à des appels internationaux frénétiques en faveur d'un cessez-le-feu pendant les vacances. Après que les Nations unies et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont demandé un répit dans la spirale de la violence, les forces paramilitaires de soutien rapide ont promis de cesser les combats pendant les trois jours de l'Aïd al-Fitr afin de permettre les évacuations et de créer des couloirs de sécurité. Mais l'armée de Burhan n'a pas réagi.

De telles propositions de pause dans les combats ont échoué à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée.

Les deux généraux qui se disputent le contrôle de ce vaste pays africain s'efforcent également de se faire accepter par les puissances étrangères, qui ont exprimé leur soutien aux Soudanais désireux d'opérer une transition vers un régime civil. Burhan et son rival, Mohammed Hamdan Dagalo, chef de RSF, ont tous deux cherché à se présenter comme des partisans de la démocratie.

En 2019, ils se sont opposés à l'autocrate de longue date Omar al Bashir et l'ont chassé du pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire contre son régime.

Mais depuis lors, ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre les accords en vertu desquels ils devaient céder le pouvoir. Leurs forces ont écrasé les manifestations en faveur de la démocratie et, en 2021, ils ont conjointement perpétré un coup d'État qui a renversé un gouvernement de transition et les a consacrés comme les dirigeants les plus puissants du Soudan.

L'explosion de violence actuelle entre eux est survenue après que Burhan et Dagalo se sont brouillés au sujet d'un récent accord conclu avec des défenseurs de la démocratie, sous l'égide de la communauté internationale, qui visait à intégrer les forces de sécurité soudanaises dans l'armée et, à terme, à mettre en place un régime civil.

Pas de répit

Depuis samedi, l'armée et les forces de sécurité n'ont montré aucun signe de désescalade. Jeudi, l'armée a exclu toute négociation avec le RSF, déclarant qu'elle n'accepterait que sa reddition.

Les violences ont déjà poussé la population soudanaise au bord du gouffre et ouvert un chapitre sombre et tumultueux de l'histoire du pays.

On craint de plus en plus que le chaos qui règne dans ce pays stratégiquement situé n'attire ses voisins, notamment le Tchad, l'Égypte et la Libye.

Au cours de la semaine écoulée, les bombardements et les tirs de snipers ont touché des infrastructures civiles, notamment des hôpitaux. Vendredi, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé ce qu'il a appelé les attaques "répréhensibles" contre les établissements de santé, déclarant qu'elles "mettent non seulement en danger la vie des travailleurs de la santé, mais privent également les populations vulnérables de soins médicaux essentiels".

La porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, a déclaré aux journalistes à Genève que les violences avaient contraint 20 établissements de santé du pays à interrompre leurs activités. Selon l'UNICEF, une douzaine d'autres hôpitaux risquent de fermer leurs portes, menaçant ainsi quelque 50 000 enfants soudanais souffrant de malnutrition sévère et devant être alimentés régulièrement par des tubes pour survivre.

L'armée et les forces de sécurité soudanaises ont une longue histoire de violations des droits de l'homme au Soudan. La RSF est issue des milices Janjaweed, qui ont été accusées d'atrocités à grande échelle lorsque le gouvernement les a déployées pour réprimer une rébellion dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, au début des années 2000.

"Il est vraiment difficile de rester calme", a déclaré M. Abdelmoniem, décrivant les pénuries de carburant, de médicaments, d'argent et de nourriture qui provoquent le désespoir dans une grande partie de Khartoum.

Les gens me disent "Joyeux Aïd", ajoute-t-elle. "Mais ensuite, je regarde les nouvelles".