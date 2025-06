Le Tchad a fait savoir par un communiqué lu jeudi à la télévision nationale, Télé Tchad, par le ministre d’Etat, secrétaire général à la Présidence, Gali Ngothe Gatta, qu’en raison des différends persistants avec son voisin, le Cameroun, il a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur à Yaoundé.

Selon le communiqué, cette décision est motivée par « la persistance des différends entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO (ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil) par la nébuleuse Savannah Energy », un groupe énergétique mondial malaisien.

« Par tous les canaux de communication existant entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l’attention du Cameroun, tout en l’informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d’administration de Cameroun Oil Transportation Company S.A (COTCO) et Tchad Oil Transportation Co. (TOTCO). Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponses », a déploré le Tchad.

« Aussi, le Tchad se trouve dans l’obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ces dossiers et au sein de la CEMAC (Communauté monétaire de l’Afrique centrale), les relations entre les deux pays » a dénoncé le gouvernement tchadien.

Le ministre camerounais des Affaires étrangères, Mbella Mbella Lejeune a indiqué à Anadolu que Yaoundé a pris acte de la décision des autorités tchadiennes.

Les deux pays dont les relations diplomatiques remontent à 1960, partagent une frontière commune d’environ 1094 Km.