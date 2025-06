Les combats de rue entre les forces de deux généraux rivaux semblent s'apaiser dans certaines parties de la capitale du Soudan, après des appels répétés à un cessez-le-feu pour la fin du Ramadan, dans le cadre d'un conflit qui dure depuis près d'une semaine.

Plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées depuis que les combats ont éclaté samedi entre les forces loyales au chef de l'armée Abdel Fattah al Burhan et son adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) et est communément appelé Hemeti.

L'armée a annoncé vendredi qu'elle avait "accepté un cessez-le-feu de trois jours" pour "permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd al Fitr et permettre l'acheminement des services humanitaires", ce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avaient demandé un jour plus tôt.

Dans une déclaration publiée en ligne, M. Daglo a indiqué qu'il avait "discuté de la crise actuelle" avec M. Guterres et qu'il était "concentré sur la trêve humanitaire, les passages sûrs et la protection des travailleurs humanitaires".

M. Blinken a salué à la fois l'annonce de l'armée et celle faite plus tôt par la RSF, une force puissante formée de membres de la milice Janjaweed impliquée dans des années de violence dans la région du Darfour occidental.

"Il est clair, cependant, que les combats se poursuivent et qu'il existe une grande méfiance entre les deux forces", a déclaré M. Blinken, qui a exhorté les deux parties à "interrompre les combats" et à "permettre un accès humanitaire total et sans entrave".

Dans plusieurs quartiers de Khartoum, des témoins ont fait état d'une rare accalmie dans les combats vendredi soir, après les explosions qui ont secoué la ville pour la septième journée consécutive.

L'Aïd est censé être passé "avec des sucreries et des pâtisseries, avec des enfants heureux, et des gens qui saluent leurs proches", a déclaré Sami al-Nour, un habitant de Khartoum, à l'agence de presse AFP. Au lieu de cela, il y a eu "des coups de feu et la puanteur du sang tout autour de nous".

Les soldats et les paramilitaires se sont livrés à de violents combats de rue dans les quartiers densément peuplés de Khartoum, et des témoins ont fait état d'explosions près du quartier général de l'armée dans cette ville de cinq millions d'habitants.

Le RSF, une force puissante formée de membres de la milice Janjaweed impliquée dans des années de violence dans la région occidentale du Darfour, avait précédemment déclaré qu'il s'engagerait à une trêve de 72 heures à partir de l'aube (0400 GMT).

Mais cette trêve n'a pas réussi à s'imposer, comme deux cessez-le-feu précédents, le crépitement des tirs se faisant encore entendre alors que des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus de nos têtes.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que 413 personnes avaient été tuées et 3 551 blessées dans les combats au Soudan, mais on pense que le nombre de morts est plus élevé, de nombreux blessés n'ayant pas pu atteindre les hôpitaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé à un "accès humanitaire immédiat et sans entrave", soulignant qu'il s'agissait d'une "obligation légale en vertu du droit humanitaire international".

Un scénario cauchemardesque

Les analystes ont prévenu que le conflit pourrait affecter les pays de la région, l'ONU affirmant que près de 20 000 personnes ont déjà fui vers le Tchad voisin.

Pour la première fois depuis le début des hostilités, Burhan est apparu sur le petit écran. "Pour l'Aïd cette année, notre pays saigne : la destruction, la désolation et le bruit des balles ont pris le pas sur la joie", a-t-il déclaré dans un message préenregistré.

"Nous espérons que nous sortirons de cette épreuve plus unis... une seule armée, un seul peuple... vers un pouvoir civil".

L'International Crisis Group (ICG) a déclaré que des mesures urgentes étaient nécessaires pour empêcher une descente dans une "véritable guerre civile", avertissant que "le scénario cauchemardesque que beaucoup craignaient au Soudan est en train de se dérouler".

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré que la violence pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la faim dans un pays où 15 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont besoin d'aide.

Il a suspendu ses opérations au Soudan après que trois de ses employés ont été tués samedi. Vendredi, l'agence des Nations unies pour les migrations a déclaré qu'un de ses employés était mort après que son véhicule ait été pris dans les tirs croisés.

Le différend entre Burhan et Daglo portait sur l'intégration prévue des forces de sécurité soudanaises dans l'armée régulière, une condition essentielle à la conclusion d'un accord visant à rétablir la transition démocratique au Soudan.

"Ce qui se passe était inévitable", a déclaré Ibrahim Awad, un habitant de Khartoum. "Un pays dirigé par deux leaders ne peut pas avancer, il ne peut pas y avoir deux armées.

"" Ils en ont rien à faire"

Les civils sont de plus en plus désespérés, des milliers d'entre eux risquant les rues dangereuses pour fuir Khartoum.

"Il s'agit d'une simple lutte pour le pouvoir", a déclaré Abdul Wahid Othman. "Ils ne se soucient pas des pauvres citoyens qui sont privés d'eau, d'électricité...".

Des plans d'évacuation des ressortissants étrangers sont en cours d'élaboration : les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des forces dans les pays voisins et l'Union européenne envisage de faire de même.

Plus des deux tiers des hôpitaux de Khartoum et des États voisins sont désormais "hors service", selon le syndicat des médecins. Au moins quatre hôpitaux de l'État du Kordofan Nord ont été bombardés.

À El Fasher, au Darfour, à quelque 800 kilomètres au sud-ouest de Khartoum, Médecins sans frontières (MSF) a déclaré que la situation était "catastrophique".

"Il y a tellement de patients qu'ils sont soignés à même le sol", a déclaré Cyrus Paye, coordinateur de projet pour MSF.

Burhan et Daglo ont renversé ensemble le président autocratique Omar al Bashir en avril 2019, à la suite de manifestations massives contre trois décennies de règne sans partage.

En octobre 2021, ils ont uni leurs forces pour renverser le gouvernement civil mis en place après la chute de M. Bashir, faisant ainsi dérailler la transition vers la démocratie soutenue par la communauté internationale.

"Ni Burhan ni Hemeti ne semblant prêts à faire marche arrière, la situation pourrait empirer", a déclaré le groupe de réflexion ICG.

"Même si l'armée finit par sécuriser la capitale et que Hemeti se retire au Darfour, une guerre civile pourrait bien s'ensuivre, avec des conséquences potentiellement déstabilisantes pour les pays voisins, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, la Libye et le Sud-Soudan.