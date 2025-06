Après des mois d'analyse, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) estime que les conditions météorologiques de l'année 2022 ont été aussi mauvaises qu'elles semblaient l'être au moment où les gens s'en sortaient.

Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de pire, jusqu'à ce que le réchauffement se poursuive.

Des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur meurtrières ont frappé le monde entier, coûtant des milliards de dollars. La chaleur et l'acidité des océans ont atteint des niveaux record, tandis que la glace de mer de l'Antarctique et les glaciers des Alpes européennes ont atteint des niveaux historiquement bas, selon le rapport "State of Global Climate 2022" de l'agence des Nations unies pour le climat, publié vendredi.

Bien que les niveaux aient été plus élevés avant la civilisation humaine, la hauteur de la mer et la quantité de dioxyde de carbone et de méthane dans l'air, qui piègent la chaleur, ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés. Les principaux glaciers utilisés par les scientifiques pour évaluer l'état de santé de la planète ont diminué de plus de 1,3 mètre en un an et, pour la première fois dans l'histoire, aucune neige n'a survécu à la saison de fonte estivale sur les glaciers suisses, selon le rapport.

Les relevés des températures globales et autres relevés météorologiques remontent à 1850.

L'année dernière a été proche, mais pas tout à fait, de l'année la plus chaude jamais enregistrée, se classant au cinquième ou au sixième rang des années les plus chaudes selon les techniques de mesure. Mais les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. Le monde est resté aussi chaud malgré la rare troisième année de La Nina, un refroidissement naturel temporaire de certaines parties de l'océan Pacifique qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier.

Le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la Nouvelle-Zélande ont connu les années les plus chaudes jamais enregistrées.

"En 2022, une sécheresse persistante en Afrique de l'Est, des précipitations record au Pakistan et des vagues de chaleur record en Chine et en Europe ont touché des dizaines de millions de personnes, aggravé l'insécurité alimentaire, stimulé les migrations massives et coûté des milliards de dollars en pertes et dommages", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Taalas, dans un communiqué de presse.

La vague de chaleur en Chine a été la plus longue et la plus étendue jamais enregistrée dans ce pays, et l'été n'a pas seulement été le plus chaud jamais enregistré, mais a battu l'ancien record de plus de 0,5 degré Celsius (0,9 degré Fahrenheit), d'après le rapport de 55 pages.

La sécheresse en Afrique a provoqué le déplacement de plus de 1,7 million de personnes en Somalie et en Éthiopie, tandis que les inondations dévastatrices au Pakistan - qui ont mis un tiers du pays sous l'eau à un moment donné - ont provoqué le déplacement d'environ 8 millions de personnes, selon le rapport.