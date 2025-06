Une équipe de conservationnistes du gouvernement tchadien et de la Wildlife Conservation Society a publié une image étonnante d'un lion femelle en bonne santé dans le parc national de Sena Oura, où les lions n'ont pas été vus depuis près de vingt ans.

La photo a été prise par une caméra à distance et montre une femelle lionne musclée dans la force de l'âge, décrite par l'équipe comme "belle" et "en pleine santé".

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les lions sont techniquement éteints à Sena Oura, qui fait partie du paysage plus vaste de Bouba N'djida-Sena Oura, le long de la frontière entre le Cameroun et le Tchad.

La région a été ravagée par le braconnage organisé il y a plus d'une décennie, ce qui a entraîné un déclin drastique des populations d'animaux sauvages, y compris des lions.

Cependant, les gouvernements du Cameroun et du Tchad ont fait preuve d'un engagement fort en faveur de la conservation, ce qui a conduit à une meilleure protection des parcs nationaux, et les populations d'animaux sauvages commencent maintenant à se rétablir.

Les conservateurs de la Wildlife Conservation Society (WCS) ont mené des enquêtes sur le terrain dans la région, notamment par piégeage photographique, afin d'aider les gardes des parcs de la région.

Le parc national de Bouba N'djida au Cameroun, qui est adjacent à Sena Oura, a connu une augmentation des populations de lions, qui recolonisent maintenant certaines parties de leur ancienne aire de répartition, y compris Sena Oura.

Bien que les lions soient classés comme vulnérables sur la liste rouge de l'UICN, les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont particulièrement petites et fragmentées et ont diminué d'environ 66 % depuis le début des années 1990, ce qui les met en danger critique d'extinction.

Les efforts des conservateurs du WCS contribuent à la reconstitution des populations de lions de la région, qui sont génétiquement distinctes de celles de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, ce qui rend leur reconstitution encore plus précieuse.

L'observation de la femelle lion dans le parc national de Sena Oura est un pas important vers la reconstitution de la faune de la région, et les efforts des conservateurs donnent de l'espoir pour l'avenir de ces magnifiques animaux.