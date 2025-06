Les citoyens turcs se trouvant dans les "zones de conflit" du Soudan seront évacués par l'intermédiaire d'un pays tiers dimanche, a annoncé le ministère turc des affaires étrangères.

L'annonce a été faite samedi quelques heures après que l'armée soudanaise a facilité l'évacuation de plus de 150 personnes, dont des diplomates et des fonctionnaires étrangers, vers Djeddah par la voie maritime.

"La question d'assurer que nos citoyens au Soudan puissent quitter le pays en toute sécurité et retourner dans leur patrie a été mise à l'ordre du jour par notre président et notre ministre, lors de leurs contacts avec leurs homologues soudanais et lors de réunions avec certains pays tiers", a déclaré le ministère.

"Les préparatifs nécessaires ont été menés en coordination par notre ambassade à Khartoum et notre ministère.

Depuis le début des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide au Soudan, le 15 avril, "notre principale priorité a été de répondre aux demandes de sécurité et d'aide d'urgence de nos citoyens et du personnel de l'ambassade".

Le ministère a précisé qu'outre les citoyens turcs, "les citoyens de pays tiers qui demandent de l'aide à cet égard sont également inclus dans nos plans".

"Les conseils nécessaires à nos citoyens qui souhaitent rentrer chez eux sont donnés par le biais des comptes de médias sociaux de notre ambassade et de notre ministère", ajoute le communiqué.