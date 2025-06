Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis dix maisons de village nouvellement construites, alors que le gouvernement a entamé le processus massif de réhabilitation des millions de personnes qui se sont retrouvées sans abri à la suite des tremblements de terre jumelés du 6 février qui ont dévasté 11 provinces du pays.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 dans le sud de la Turquie ont fait plus de 50 000 victimes, tandis que plus de 5 000 personnes ont été tuées dans la Syrie voisine.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de logements dans la province de Kahramanmaras, la plus touchée, M. Erdogan a déclaré que le gouvernement était en train de construire 650 000 nouveaux logements dans les 11 régions touchées.

"Nous avons commencé la construction de plus de 105 000 maisons et avons achevé la pose de la première pierre de près de la moitié d'entre elles", a déclaré M. Erdogan, qui s'exprimait lors de la cérémonie de remise des clés des maisons de village construites à Gaziantep et à Kahramanmaras. Il était accompagné de son allié politique Devlet Bahceli, le leader du MHP.

"Nous construisons 650 000 nouveaux logements dans la zone du tremblement de terre, dont 507 000 maisons et 143 000 maisons de village. Nous prévoyons d'en livrer 319 000 d'ici un an et de relever nos villes", a ajouté le président.

En outre, les efforts ne se concentrent pas uniquement sur la construction de maisons, selon le président turc, qui a ajouté que le gouvernement construisait également de nouveaux espaces de vie comprenant des écoles, des centres de santé, des bazars, des marchés, des espaces verts et des parcs.

L'amélioration des infrastructures ne s'est pas limitée aux zones détruites par les tremblements de terre, mais s'est étendue à l'ensemble des 11 provinces touchées.

Lors des cérémonies, M. Erdogan a également annoncé que la Turquie accorderait des prêts à taux zéro pour le bétail, par l'intermédiaire de la banque Ziraat, aux agriculteurs qui continueront à vivre dans les villages des régions touchées par le séisme, et qu'elle soutiendrait l'achat de bétail et de fourrage.

Notant que les fêtes du Ramadan et de l'Aïd al Fitr de cette année ont été assombries par la dévastation causée par les tremblements de terre, M. Erdogan a également rendu hommage aux personnes qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre.

Le président a ajouté que le gouvernement travaillait à l'amélioration de 300 000 maisons chaque année dans la capitale culturelle du pays, Istanbul, qui est également située dans une zone sismique très active.

"Notre objectif est d'éliminer les bâtiments à risque à Istanbul d'ici cinq ans", a déclaré M. Erdogan.