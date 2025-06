Le ministre de l'Éducation nationale Mahmut Ozer a lancé la journée en accompagnant un groupe d'enfants lors d'une visite au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque, dans la capitale Ankara.

La nation turque a une "foi et une confiance totales … en nos enfants, à qui nous confierons notre sainte patrie", a déclaré Ozer dans son message.

Plus tard, le vice-président Fuat Oktay, le président du Parlement Mustafa Sentop et d'autres responsables gouvernementaux ont également visité le mausolée d'Atatürk, appelé Anitkabir.

"Je présente mes félicitations pour le 103e anniversaire de la création de notre Grande Assemblée nationale turque et pour la Journée de la souveraineté nationale et de l'enfance… et je rend hommage à tous les héros de notre lutte nationale, en particulier Gazi Mustafa Kemal Atatürk", a déclaré Oktay dans un tweet.​​​​​​​

La Première Dame Emine Erdogan a également écrit sur Twitter​​​​​​​ "L'espoir de la Turquie, qui arborera fièrement notre noble drapeau pendant des siècles, ce sont nos enfants. Je souhaite que l'excitation dans leurs yeux et la détermination de réussir dans leur cœur ne diminuent jamais".

La Journée nationale de la souveraineté et des enfants en Turquie est marquée par un festival pour les enfants, ainsi que par des événements spéciaux dans les administrations publiques, les écoles et le secteur privé.

La Grande Assemblée nationale turque s'est réunie pour la première fois à Ankara en 1920 pendant la guerre d'indépendance pour jeter les bases d'une république indépendante, laïque et moderne.