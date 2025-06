La police kenyane a exhumé les corps de 47 personnes, contre 21 précédemment, soupçonnées d'être des adeptes d'une secte chrétienne qui croyaient qu'ils iraient au paradis s'ils se laissaient mourir de faim.

La police, près de la ville de Malindi, sur la côte est du Kenya, a commencé à exhumer les corps vendredi dans la forêt de Shakahola.

"Au total, 47 personnes sont mortes dans la forêt de Shakahola", a déclaré dimanche à Reuters l'inspecteur Charles Kamau. Les exhumations sont toujours en cours, a ajouté M. Kamau.

Les autorités ont signalé ces décès en relation avec Paul Mackenzie, le dirigeant de l'église Good News International Church, qui aurait demandé à ses fidèles de s'affamer pour "rencontrer Jésus".

Le ministre de l'intérieur, Kithure Kindiki, a déclaré que l'ensemble de la forêt de 800 acres avait été bouclée et déclarée scène de crime.

"Cet horrible fléau pour notre conscience doit conduire non seulement à la punition la plus sévère du ou des auteurs de l'atrocité commise sur tant d'âmes innocentes, mais aussi à une réglementation plus stricte (y compris l'autoréglementation) de chaque église, mosquée, temple ou synagogue à l'avenir", a-t-il déclaré.

"Un lavage de cerveau pour le salut"

Selon les médias locaux, Mackenzie a été inculpé le mois dernier, après que deux enfants sont morts de faim sous la garde de leurs parents.

Il a d'abord été libéré contre une caution de 700 dollars (100 000 shillings kenyans).

Mais la police a arrêté Mackenzie le 15 avril après avoir découvert les corps de quatre adeptes.

L'affaire doit être entendue par le tribunal le 2 mai, la première audience ayant lieu lundi.

Vendredi, la police kenyane a déclaré avoir exhumé trois corps.

Onze autres fidèles de l'église - sept hommes et quatre femmes âgés de 17 à 49 ans - ont été transportés à l'hôpital, dont trois dans un état critique, après avoir été secourus le 14 avril.

La police a fait une descente dans la forêt après avoir été informée de la mort de "citoyens ignorants mourant de faim sous le prétexte de rencontrer Jésus après avoir subi un lavage de cerveau" par Mackenzie.

Les médias locaux ont rapporté que six associés de Mackenzie ont également été arrêtés.