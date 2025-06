La Turquie a commencé les opérations de rapatriement de ses citoyens au Soudan après le conflit entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) dans le pays, selon des sources diplomatiques.

Près de 1 000 citoyens turcs ont pris le chemin du retour à partir de deux points dans la capitale Khartoum et d'un autre point dans la ville de Wad Madani, ont indiqué les sources dimanche.

Les ressortissants turcs voyageront par voie terrestre jusqu'à la capitale éthiopienne Addis-Abeba, d'où ils prendront un vol pour Istanbul.

Outre les citoyens turcs, des ressortissants de nombreux pays tels que l'Azerbaïdjan, le Japon, la Chine, le Mexique et le Yémen ont été évacués du Soudan.

Plus tôt dans la journée de dimanche, le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a discuté de l'évacuation des ressortissants turcs avec son homologue en exercice au Soudan, qui devrait avoir lieu dans les prochaines heures, selon un communiqué du ministère.

"La question d'assurer que nos citoyens au Soudan puissent quitter le pays en toute sécurité et retourner dans leur patrie a été mise à l'ordre du jour par notre président et notre ministre, lors de leurs contacts avec leurs homologues soudanais et lors de réunions avec certains pays tiers", a déclaré le ministère.

"Les préparatifs nécessaires ont été menés en coordination par notre ambassade à Khartoum et notre ministère.

Lieux désignés pour l'évacuation

Selon l'agence de presse Anadolu, M. Cavusoglu s'est entretenu par téléphone avec son homologue soudanais par intérim, Ali al Sadiq, au sujet de l'évacuation des ressortissants turcs.

Dans un message séparé sur les réseaux sociaux, l'ambassade de Turquie à Khartoum a conseillé aux citoyens turcs de se rassembler à trois endroits désignés en vue d'une éventuelle évacuation.

Les affrontements entre factions militaires soudanaises rivales se sont poursuivis dimanche malgré un cessez-le-feu de 72 heures déclaré pour la fête musulmane de l'Aïd.

Des explosions et des combats ont été signalés, en particulier autour du quartier général militaire et du palais présidentiel à Khartoum.

Au moins 413 personnes sont mortes et plus de 3 500 ont été blessées au Soudan depuis que les combats ont éclaté le 15 avril entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide.