Les meurtres ont eu lieu dans la région de Barga, dans la province du Yatenga. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux et une enquête sur les meurtres a été ouverte, a déclaré Lamine Traore, le procureur du Burkina Faso, dans un communiqué dimanche.

"Mon bureau a été alerté sur la gravité de certains faits. J'ai donc donné des instructions à la cellule d'enquête pour qu'elle mène des investigations afin d'éclairer lesdits faits et d'entendre toutes les personnes impliquées", a-t-il déclaré.

Des blessés ont été évacués et sont actuellement pris en charge au sein des structures de santé et les auteurs de ces faits auraient emporté divers biens, note le document.

Le procureur a, de ce fait, instruit la sous-unité d’enquête de tout mettre en œuvre afin d’élucider les circonstances des décès et procéder à l’interpellation de toutes les personnes impliquées.

Le parquet a ainsi appelé toutes les personnes qui « disposeraient d'informations sur ces faits à en faire la dénonciation ».

Des rescapés ont affirmé que « plus d’une centaine de personnes à bord de motocyclettes et de pick-up ont fait une descente jeudi dernier à Karma. Des dizaines d’hommes et de jeunes ont été exécutés par ces hommes vêtus de tenues militaires ».

Ce village se trouve à une quarantaine de kilomètres de celui d’Aorema proche de la frontière malienne et attire de nombreux orpailleurs illégaux.

Le gouvernement du Burkina Faso a récemment annoncé qu'il ouvrait d'autres enquêtes sur les allégations de violations des droits de l'homme par ses forces de sécurité après la diffusion d'une vidéo semblant montrer l'exécution extrajudiciaire de sept enfants dans le nord du pays.