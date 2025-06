Arboré par les dirigeants de la communauté haoussa, une des plus grandes populations du continent africain, le turban appelé "Rawani" continue d'être largement utilisé.

Le Rawani, qui signifie turban en langue haoussa, fait partie des vêtements auxquels les Haoussas vivant dans les pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Ghana, le Niger, le Cameroun, le Tchad et le Togo, et plus particulièrement le Nigeria, indiquant de l'importance et du respect.

Dans la société haoussa, ce ruban est utilisé par les membres de la famille royale, les chefs religieux et les anciens dignitaires.

Il est noué de différentes manières par les membres de la famille royale, les chefs religieux et les anciens, chaque type de nœud ayant une signification.

Les rois et les membres des familles royales portent les plus grands Rawani, tandis que les chefs religieux et les personnes âgées utilisent les plus petits.

Le Rawani symbolise le prestige dans la société haoussa

Les Haoussas accordent plus de place aux vêtements traditionnels lors des célébrations telles que les événements religieux, les mariages et les festivals culturels.

En plus d'être un symbole de prestige dans la société haoussa, le Rawani sert de protection contre les intempéries.

La partie du Rawani qui couvre la bouche et le nez et s'étend jusqu'au menton est appelée "amawali", alors que les parties qui ressemblent à des cornes sont appelées "kunnuwa".

Les styles des turbans peuvent varier en fonction de la signification et de l'importance des lieux visités par les rois.