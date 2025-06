Les pays africains s'empressent d'évacuer leurs ressortissants du Soudan, où d'intenses combats font rage entre l'armée et un groupe paramilitaire pour le contrôle de la capitale, Khartoum.

Ils s'ajoutent à la liste de plus en plus longue des pays qui mènent depuis samedi des opérations d'évacuation par mer et par air de leurs diplomates et de leurs ressortissants. Les bombardements et les tirs qui se succèdent depuis une semaine dans la ville ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés.

Le Nigeria, le Kenya et le Ghana ont indiqué qu'ils travaillaient sur des opérations d'évacuation de leurs ressortissants via les pays voisins.

L'Ouganda a évacué plus de 200 de ses ressortissants et six étrangers du Soudan, en les plaçant dans des bus passant par l'Éthiopie, a déclaré lundi son ambassadeur à Khartoum.

Les pays étrangers se sont empressés d'évacuer leurs ressortissants du Soudan alors que les combats entre les forces loyales à deux généraux rivaux font rage depuis une semaine. "Nous avons finalement évacué 208 Ougandais par bus de Khartoum via l'Éthiopie.

A bord, il y a 110 hommes, dont des enfants de sexe masculin, et 98 femmes, et des enfants de sexe féminin", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur de l'Ouganda à Khartoum, Rashid Ssemuddu.

"Parmi les personnes évacuées se trouvent des diplomates, des étudiants et des Ougandais qui travaillaient à titre privé au Soudan", a-t-il ajouté.

Son bureau a indiqué que les personnes évacuées avaient quitté la capitale soudanaise Khartoum à bord de quatre bus dimanche, parcourant des centaines de kilomètres à travers l'Éthiopie avant d'arriver dans la ville ougandaise d'Entebbe.

Outre les ressortissants ougandais, les personnes évacuées comprenaient également deux citoyens soudanais, trois Tanzaniens et un Zimbabwéen marié à une Ougandaise.

Le bureau de l'ambassadeur a déclaré qu'il y avait environ 300 Ougandais à Khartoum au moment où les combats ont éclaté.

"Une évaluation complète des personnes qui se trouvent encore au Soudan sera effectuée et des informations sur leur statut seront communiquées", a déclaré le bureau de l'ambassadeur.

Le Nigeria a indiqué qu'il prévoyait d'évacuer 5 500 de ses ressortissants - pour la plupart des étudiants - par la route vers l'Égypte en raison des risques potentiels dans l'espace aérien soudanais. Le ministre des affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a déclaré que les évacuations commenceraient une fois que le gouvernement soudanais aurait assuré la sécurité et qu'un corridor sûr aurait été établi.

Il a indiqué que certains diplomates resteraient à Khartoum pour organiser les évacuations, tandis que l'ambassade du pays a conseillé aux étudiants de rester à l'intérieur.

"Il est évident que dans une situation comme celle-ci, il faut un endroit où tout le monde peut se rassembler avant de commencer à les évacuer.

"Le seul moyen viable de sortir est la route. Mais bien sûr, ce n'est pas totalement sûr, donc vous allez avoir besoin du gouvernement pour assurer une certaine sécurité et un couloir de sortie sûr", a déclaré M. Onyeama à un média nigérian dimanche.

Le ministère ghanéen des affaires étrangères a déclaré qu'un certain nombre de ses ressortissants, en particulier des étudiants, avaient été touchés par le conflit, mais que tous étaient sains et saufs. Il a indiqué que son ambassade en Égypte s'efforçait d'assurer leur passage en toute sécurité vers l'Éthiopie.

Dans un communiqué, il a indiqué aux familles et aux connaissances des Ghanéens bloqués au Soudan que "tous les efforts sont faits pour assurer la sécurité de leurs proches jusqu'à leur arrivée au Ghana".

Le Kenya a déclaré que trois opérations étaient en cours pour évacuer ses ressortissants via l'Éthiopie, le Sud-Soudan et l'Arabie saoudite. Le ministère des affaires étrangères a indiqué que 47 étudiants avaient été évacués par la route vers l'Éthiopie et le Sud-Soudan et qu'ils seraient ramenés à Nairobi par avion.

Un groupe plus important d'environ 400 personnes sera transporté par avion à Jeddah, en Arabie Saoudite, avant de rejoindre Nairobi, a ajouté le ministère.

Le ministre kenyan des affaires étrangères a déclaré qu'il ne retirait pas ses diplomates du Soudan parce qu'il souhaitait une présence dans les négociations en vue d'une solution pacifique.

L'interruption quasi-totale de la connexion internet au Soudan a été confirmée lundi par Netblocks, un groupe de surveillance de l'internet, qui a cité des allégations militaires selon lesquelles les forces paramilitaires de soutien rapide auraient saboté le réseau de télécommunications.

De nombreux civils africains et groupes d'étudiants bloqués comptent sur l'internet pour contacter les diplomates et leurs familles restées au pays.

Le Tchad va évacuer 438 de ses citoyens, en les transportant par bus de Khartoum à Port-Soudan, sur la mer Rouge, puis en les ramenant chez eux par avion, a tweeté lundi le porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mahamat Saleh.

Les personnes évacuées sont 300 étudiants et 120 Tchadiens ayant besoin de soins médicaux, ainsi qu'une "trentaine" de soldats qui se trouvent dans des écoles de formation soudanaises, a-t-il précisé.

Les violences en cours ont affecté les opérations du principal aéroport international, détruisant des avions civils et endommageant au moins une piste, et une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus de l'aéroport.

D'autres aéroports ont également été mis hors service.

Les combats ont éclaté le 15 avril entre les forces fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son adjoint devenu rival, Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

L'armée a renversé M. Bashir en avril 2019 à la suite de manifestations citoyennes massives.

Les deux généraux ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, mais se sont par la suite affrontés dans une lutte de pouvoir acharnée, dont le point le plus récent est l'intégration prévue des Forces de soutien rapide (FSR) dans l'armée régulière.