Les hommes, âgés de 20 à 35 ans, auraient utilisé une camionnette pour capturer l'animal dans une ferme de crocodiles située dans la région de Hartbeesfontein, à environ 200 kilomètres à l'ouest de Johannesburg.

Le crocodile a été retrouvé ligoté avec une corde et du fil de fer dans une ferme abandonnée.

Les hommes l'avaient recouvert de branches d'arbres pour tenter de le cacher, a indiqué la police. Celle-ci dit avoir également retrouvé la camionnette. Les hommes ont été arrêtés la semaine dernière et devaient comparaître devant le tribunal lundi.

La police enquête sur la manière dont ils ont réussi à faire sortir le grand crocodile de la ferme, qui était clôturée, a déclaré la porte-parole de la police, le colonel Adele Myburgh.

"Comment ont-ils réussi à faire sortir cet animal ? ", s’est étonné l’officier ajoutant qu’il ne s'agit en aucun cas d'un bébé crocodile.

Mme Myburgh a précisé que le crocodile était gravement déshydraté lorsqu'il a été trouvé par une équipe de policiers et de responsables de la conservation des animaux.

Le crocodile a été "rendu à son propriétaire légitime", a déclaré la police.

Elle a publié une photo du crocodile nageant dans son bassin à la ferme.

Bien que l'Afrique du Sud soit confrontée à un problème de braconnage, les crocodiles ne sont généralement pas visés en raison de leur dangerosité.

Myburgh a déclaré que le motif du vol faisait toujours l'objet d'une enquête, mais que les parties du corps du crocodile, comme la peau, les ongles et les dents, avaient de la valeur et que les hommes avaient peut-être l'intention de tuer l'animal et d'en vendre les parties.