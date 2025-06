Par Jonathan Fenton-Harvey

Les débats sur la crise climatique ont souvent dépeint - à juste titre - le continent africain comme une victime, voire un spectateur innocent, d'autant plus qu'il contribue pour moins de 4 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Pourtant, alors que le monde s'efforce de trouver de nouvelles sources d'énergie plus propre, il est de plus en plus difficile d'ignorer le potentiel phénoménal de l'Afrique en matière de lutte contre la crise climatique et de fourniture d'énergie plus propre.

Dans le même temps, des écueils se posent quant à la capacité des pays africains à exploiter pleinement ce potentiel énergétique au profit de leurs propres populations et quant à la nature "extractiviste" des projets de développement.

Arguments en faveur de l'hydrogène vert

L'hydrogène vert a été présenté comme une nouvelle énergie renouvelable susceptible de résoudre la crise climatique en raison de son faible coût, de sa facilité de stockage et de l'absence de gaz polluants. Il pourrait remplacer le charbon, le pétrole et le gaz dans toutes leurs utilisations, avec une production deux fois plus importante pour les voitures que pour le diesel, tout en ne rejetant que de la vapeur d'eau.

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers et il est déjà utilisé à diverses fins, comme le carburant pour les voitures, le traitement des métaux, la production d'engrais et la transformation des aliments.

Sur Terre, il faut de l'énergie pour le séparer car il n'est pas pur dans la nature. Ainsi, pour extraire complètement l'hydrogène dans sa forme la plus pure, il faut recourir au processus d'électrolyse, qui envoie un fort courant électrique dans un réservoir d'eau (H2O) et sépare la molécule en ses deux éléments (l'hydrogène et l'oxygène).

Si l'électricité provient de sources renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne, la production d'hydrogène par électrolyse ne crée pas de gaz à effet de serre, ce qui fait de l'hydrogène vert une énergie renouvelable. Compte tenu de l'abondance de l'énergie solaire et éolienne en Afrique, le continent dispose d'un potentiel naturel parfait pour créer de l'hydrogène vert.

En effet, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré dans son rapport Africa Energy Outlook 2022 que les riches ressources renouvelables de l'Afrique sont essentielles pour libérer ce potentiel. Grâce à ce potentiel, le continent peut produire 5 000 mégatonnes d'hydrogène par an à moins de 2 dollars le kilogramme, ce qui équivaut à l'approvisionnement énergétique total du monde, indique le rapport.

Le rapport de l'AIE indique également que d'ici 2030, l'Afrique pourrait produire 80 % de l'énergie dont elle a besoin à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et d'autres énergies renouvelables.

Développements continentaux

Plusieurs projets de production et d'exportation d'hydrogène vert sont déjà en cours au cours de cette décennie. L'Afrique du Sud est pressentie pour être l'un des leaders du continent dans le domaine de l'hydrogène vert en raison de ses excellentes ressources solaires, éoliennes et en métaux précieux. En février 2022, l'Afrique du Sud a annoncé une série d'initiatives dans le domaine de l'hydrogène vert, d'une valeur d'environ 17,8 milliards de dollars jusqu'en 2030.

Le 27 novembre, le pays a organisé un sommet sur l'hydrogène vert au Cap, au cours duquel le président Cyril Ramaphosa a accueilli plusieurs dirigeants mondiaux, ambassadeurs et hauts-commissaires.

M. Ramaphosa a déclaré que "l'Afrique du Sud est déterminée à devenir un leader mondial de l'hydrogène vert". Dans le même temps, il a cité des estimations selon lesquelles le pays a le potentiel de "produire 6 à 13 millions de tonnes d'hydrogène vert et de dérivés par an d'ici 2050".

Cette annonce intervient après que le géant pétrochimique sud-africain Sasol et le sidérurgiste ArcelorMittal ont annoncé en octobre des projets d'exploration de l'hydrogène vert, ainsi qu'un centre de production d'hydrogène dans la baie de Saldanha et l'extraction dans la région du Cap Nord.

En septembre, Sasol a également annoncé un partenariat avec la société japonaise Itochu pour explorer les projets d'exportation d'hydrogène vert et les chaînes d'approvisionnement dans le pays, cette dernière s'engageant à accorder des subventions pour de tels projets.

Le pays vise également à approvisionner les marchés européens. En janvier 2022, il a signé un protocole d'accord en vertu duquel le port de Rotterdam jouera le rôle d'"agrégateur de la demande d'hydrogène vert en Europe".

D'autres pays européens, comme l'Allemagne, ont envisagé une coopération avec l'Afrique du Sud dans ce domaine.

Les investissements seraient sans aucun doute essentiels, car l'Afrique du Sud a déclaré qu'elle aurait besoin d'environ 250 milliards de dollars d'ici 2050 pour atteindre ses objectifs de production d'hydrogène à long terme.

D'autres pays, dont l'Égypte, le Nigeria et le Kenya, sont également à différents stades d'élaboration d'initiatives qui devraient voir le jour au cours de la prochaine décennie. En 2021, la Namibie et le Botswana ont également signé un protocole d'intention avec l'USAID pour construire une méga-centrale solaire afin de produire de l'hydrogène vert.

Les pays d'Afrique du Nord cherchent également à exploiter leurs capacités suprêmes en matière d'énergie solaire sur le continent africain.

Lors de la COP27 en novembre 2022, la société énergétique des Émirats arabes unis Masdar a déclaré dans un rapport que l'Afrique pourrait s'approprier jusqu'à 10 % du marché mondial de l'hydrogène vert d'ici 2050.

Elle a particulièrement félicité le Maroc, affirmant que ce pays d'Afrique du Nord devrait produire de l'hydrogène vert à moins de 2 dollars par kilogramme en 2030 et à moins de 1 dollar par kilogramme en 2050.

En outre, le rapport indique que l'industrie marocaine de l'hydrogène vert pourrait créer près de 4 millions d'emplois supplémentaires et ajouter 60 à 120 milliards de dollars au PIB du continent d'ici à 2050 - un exploit considérable, étant donné que le PIB du pays en 2021 s'élevait à un peu plus de 132 milliards de dollars.

Alors que Rabat a mis en place son premier système de production d'hydrogène vert en septembre 2022, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a publié un rapport indiquant que le Maroc devrait avoir la troisième production d'hydrogène vert la moins chère en 2050.

La société britannique TuNur s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans une centrale électrique en Tunisie, afin de permettre au pays d'exporter de l'énergie solaire.

Il s'agit d'un investissement considérable si l'on considère que le PIB du pays s'élève actuellement à environ 40 milliards de dollars. Comme le Maroc, la Tunisie a annoncé en 2022 sa propre stratégie en matière d'hydrogène vert, qui devrait être mise en œuvre d'ici à 2024.

La Mauritanie s'est associée à la multinationale Chariot Energy pour mettre en œuvre le projet Nour, qui vise à tirer parti de l'accès de classe mondiale de la Mauritanie aux énergies éolienne et solaire, afin de faire du pays l'un des exportateurs mondiaux d'hydrogène vert les moins chers d'Afrique.

Les écueils à prendre en compte

Il ne s'agit là que de quelques-uns des nombreux projets passionnants qui se déroulent en Afrique. Si d'autres facteurs, tels que la bureaucratie de certains gouvernements, sont susceptibles de bloquer les projets, les investissements eux-mêmes peuvent ne pas profiter aux populations locales.

Dans certains pays, les taux d'accès à l'électricité sont souvent très faibles, 24 pays ayant un taux d'accès inférieur à 50 %. Les gouvernements et les investisseurs doivent donc améliorer les infrastructures nationales pour que les habitants du continent puissent profiter pleinement de ces changements énergétiques.

En outre, le développement de l'énergie solaire n'en est qu'à ses débuts, comme l'a fait remarquer l'AIE : l'Afrique possède 60 % des meilleures ressources solaires du monde, mais seulement 1 % de la capacité actuelle de production d'énergie solaire.

Les gazoducs visent actuellement à exporter le gaz naturel de l'Afrique de l'Ouest et du Nord vers l'Europe, d'autant plus que l'Algérie est un fournisseur de gaz naturel, un combustible fossile. Toutefois, les gazoducs devraient être réaffectés et pourraient être utilisés pour transporter de l'hydrogène.

Certains observateurs se sont inquiétés du fait que certains projets relèvent essentiellement de l'"extractivisme", ce qui signifie que les ressources locales de l'Afrique pourraient être exploitées au profit de marchés mondiaux situés en dehors du continent, au détriment des populations locales. En outre, certains projets d'investissement pourraient entraîner une dette substantielle pour les gouvernements africains.

Il y a certainement des aspects positifs, mais si l'investissement est évidemment vital, les acteurs devraient veiller à ce que des développements d'infrastructures plus larges soient réalisés afin que les civils ordinaires puissent également en bénéficier, en particulier compte tenu de la vulnérabilité climatique plus globale du continent.

Si cela est fait dans le respect de l'éthique, les économies mondiale et africaine pourraient être davantage imbriquées et cela pourrait contribuer de manière positive à la croissance économique du continent.

