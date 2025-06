Les premiers civils turcs évacués du Soudan sont arrivés à Istanbul, selon des images de Reuters.

Environ 189 Turcs ont été évacués par un avion de ligne de la compagnie Turkish Airlines depuis la capitale éthiopienne Addis-Abeba, où ils étaient arrivés par voie terrestre depuis la capitale soudanaise Khartoum.

Plusieurs autres vols étaient attendus plus tard dans la journée de mercredi pour évacuer les citoyens turcs restants qui traversent le Soudan vers l'Éthiopie.

"Le voyage a été incroyablement difficile. C'était très difficile, sans l'aide d'un gouvernement, personne ne peut sortir du Soudan pour le moment", a déclaré Huseyin Eser, un évacué turc.

"La situation au Soudan est extrêmement critique. Je ne pense pas que les affrontements cesseront de sitôt. La situation est désastreuse, nous prions pour [le Soudan]", a déclaré Eyup Kazim Yak, un autre ressortissant turc qui a fui le Soudan.

Selon des sources diplomatiques turques, plus de 1 600 citoyens turcs ont été transportés en Éthiopie par bus depuis le Soudan.

Trêve fragile

Les combats ont repris au Soudan mardi en fin de journée, malgré une déclaration de cessez-le-feu par les factions belligérantes, alors que de plus en plus de personnes ont fui la capitale Khartoum.

Les principales forces armées soudanaises (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures à compter de mardi, après des négociations menées sous la médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite.

L'exode des ambassades et des travailleurs humanitaires du troisième plus grand pays d'Afrique a fait craindre que les civils qui restent ne soient davantage en danger si l'accord de trêve précaire de trois jours, qui expire jeudi, n'est pas respecté.

Les combats ont fait au moins 459 morts et plus de 4 000 blessés dans le troisième plus grand pays d'Afrique, selon les agences de l'ONU.

Le conflit a paralysé les hôpitaux et d'autres services essentiels et a laissé de nombreuses personnes bloquées chez elles avec des réserves de nourriture et d'eau qui s'amenuisent.

Le cessez-le-feu fragile semble tenir partiellement, mais rien n'indique que les parties en conflit soient prêtes à négocier sérieusement, a déclaré mardi l'envoyé spécial des Nations unies au Soudan.

Cela suggère "que les deux parties pensent qu'une victoire militaire sur l'autre est possible", a déclaré l'envoyé Volker Perthes au Conseil de sécurité des Nations unies.

"C'est un mauvais calcul.