Le PDG du constructeur turc de drones Baykar a reçu mardi une médaille d'État au Burkina Faso, où des véhicules aériens sans pilote (drones, UAV) Bayraktar TB2 de la société ont été livrés.

Haluk Bayraktar a reçu la médaille de l'Ordre de l'étalon Officier, la plus haute distinction nationale du pays, sur instruction du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, pour ses contributions exceptionnelles aux activités de maintien de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans ce pays ouest-africain.

La médaille a été remise à Bayraktar par André Roch Compaoré, Grand chancelier des Ordres du pays, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale Ouagadougou.

Bayraktar a ensuite rencontré le président Traoré qui l'a remercié pour son travail.

Le Bayraktar TB2 est le système le plus connu et le plus largement couvert de Baykar, avec un large éventail d'expériences de combat allant de la Libye au Karabakh et plus récemment en Ukraine.

TB2 intéresse de plus en plus de pays africains

D'autres payas africains, en proie à l'insécurité ou simplement désireux d'améliorer leur arsenal militaire pour répondre aux défis de l'heure, s'intéressent aux drones Made in Turquie. En décembre 2022, le Mali a reçu de la Turquie des drones de surveillance et de combat de dernière génération de type Bayraktar TB2.

Le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de remise officielle, en présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants ainsi que des membres du Gouvernement et des partenaires du Mali.

« Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement des Forces armées maliennes. Ces acquisitions viennent s’ajouter à celles déjà reçues, notamment des équipements de transport et de combat », a déclaré Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants.

La Turquie a réussi vendu ses drones à trois autres pays africains, à savoir le Maroc, la Tunisie et l’Éthiopie alors que le Niger se montre intéressé. Il faut dire que les drones turcs ont déjà montré leurs preuves sur plusieurs terrains de guerre comme le Haut-Karabagh et le gouvernement éthiopien a réussi à repousser des séparatistes grâce aux TB2 acquis récemment.