Le gouvernement taliban a tué le cerveau présumé d'un attentat-suicide dévastateur qui a fait quelque 183 morts à l'aéroport de Kaboul lors du retrait chaotique des forces américaines en 2021, ont déclaré des responsables américains.

Il s'agissait d'une figure clé de Daesh-Khorasan "directement impliquée dans la préparation d'opérations comme celle d'Abbey Gate, et qui n'est désormais plus en mesure de préparer ou de mener des attaques", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, dans un communiqué, en faisant référence à l'entrée d'Abbey Gate de l'aéroport de Kaboul où l'explosion a eu lieu.

Il n'a pas donné le nom du militant de Daesh.

Le chef de la cellule de Daesh qui a planifié l'attaque a été tué par les autorités talibanes au cours des dernières semaines, a déclaré mardi à Politico un haut fonctionnaire de l'administration américaine sous le couvert de l'anonymat.

Le fonctionnaire a déclaré à Politico que les États-Unis n'avaient pas été impliqués dans le raid, et n'a pas voulu dire quand il avait eu lieu ni identifier le membre présumé de Daesh qui a été tué, citant des "sensibilités".

Mais le fonctionnaire a déclaré que la cible "était quelqu'un qui restait un complot clé, un superviseur de complot" pour Daesh-Khorasan, la branche du groupe opérant en Afghanistan et au Pakistan voisin.

Le responsable a indiqué que les services de renseignement américains s'efforçaient de confirmer l'assassinat et que l'administration Biden avait attendu que les familles des 13 soldats américains soient informées avant de l'annoncer.

"Nous ne nous associons pas aux talibans, mais nous pensons que le résultat est significatif", a déclaré le haut fonctionnaire à Politico.

Un "terrain d'entraînement" pour Daesh

Le 26 août 2021, le kamikaze s'est fait exploser au milieu d'une foule compacte à la périphérie de l'aéroport, alors qu'elle tentait de fuir l'Afghanistan. L'explosion a tué quelque 170 Afghans et 13 soldats américains qui assuraient la sécurité de l'aéroport en vue d'une sortie traumatisante.

Il s'agit de l'un des attentats à la bombe les plus meurtriers de ces dernières années en Afghanistan, qui a suscité une vague de critiques à l'encontre du président Joe Biden pour sa décision de retirer les forces américaines du pays, près de 20 ans après l'invasion américaine.

Le retrait, qui s'est achevé le 30 août 2021, a vu les combattants talibans balayer en quelques semaines les forces afghanes formées par l'Occident, obligeant les dernières troupes américaines à organiser l'évacuation désespérée de l'aéroport de Kaboul.

Une opération militaire de transport aérien sans précédent a permis à plus de 120 000 personnes de quitter le pays en quelques jours.

M. Biden a longtemps défendu sa décision de quitter l'Afghanistan, qui, selon ses détracteurs, a contribué à l'effondrement catastrophique des forces afghanes et a ouvert la voie au retour au pouvoir des talibans, deux décennies après le renversement de leur premier gouvernement.

Rien "n'aurait changé la trajectoire" de la sortie et "en fin de compte, le président Biden a refusé d'envoyer une autre génération d'Américains combattre dans une guerre qui aurait dû se terminer pour les États-Unis depuis longtemps", a déclaré le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche dans un rapport présenté au Congrès au début du mois.

Selon un récent rapport du Washington Post citant des documents du Pentagone ayant fait l'objet d'une fuite, les États-Unis estiment que depuis le retrait, l'Afghanistan est en train de devenir un "terrain de rassemblement" pour le groupe Daesh.

Les talibans et Daesh se livrent depuis longtemps à une guerre de territoire en Afghanistan, et les experts considèrent le groupe militant comme le plus grand défi en matière de sécurité pour le nouveau gouvernement afghan.