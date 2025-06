La Turquie a rejeté les "allégations sans fondement" concernant la santé du président Recep Tayyip Erdogan.

"Nous rejetons catégoriquement ces allégations sans fondement concernant la santé du président Erdogan. Le président assistera demain à l'inauguration de la centrale nucléaire d'Akkuyu par vidéoconférence", a déclaré le directeur de la communication du pays, Fahrettin Altun, sur Twitter mercredi.

"Aucune désinformation ne peut contester le fait que le peuple turc soutient son leader et que le président Erdogan et son parti AKP ( le Parti de la justice et développement ) sont prêts à remporter les élections du 14 mai", a ajouté M. Altun.

Le centre de lutte contre la désinformation de la direction a également déclaré que les affirmations partagées sur certains comptes de médias sociaux selon lesquelles le président Erdogan "a eu une crise cardiaque et a été hospitalisé" ne reflétaient pas la vérité.

Poutine assistera à l'inauguration

La centrale d'Akkuyu, dans la province méridionale de Mersin, qui sera inaugurée jeudi, sera la première centrale nucléaire du pays, avec une capacité installée de 4 800 mégawatts et quatre réacteurs.

Le projet a débuté par un accord intergouvernemental conclu en 2010 entre la Turquie et la Russie. La centrale devrait être entièrement opérationnelle d'ici 2025.

Le président russe Vladimir Poutine assistera également à la cérémonie d'inauguration par liaison vidéo, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Ce sera sous la forme d'une vidéoconférence", a déclaré M. Peskov lors d'une conférence de presse à Moscou, faisant référence à la première centrale nucléaire turque construite en collaboration avec l'entreprise publique russe d'énergie nucléaire Rosatom.