Le président camerounais, Paul Biya, a dépêché mercredi au Tchad le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngoh Ngoh, qui a été reçu en audience par le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, a annoncé la présidence camerounaise.

Lors de cette audience, l’émissaire camerounais « a remis un message du président Paul Biya au Chef de l’Etat » tchadien, a rapporté sur son site, la présidence du Tchad.

« Je peux vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont, à cette occasion, été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad », a déclaré aux médias à sa sortie d’audience, le secrétaire général de la présidence camerounaise.

Il faut rappeler que cette mission au Tchad intervient dans un contexte de crise entre les deux pays ayant amené le Tchad à rappeler le 20 avril courant son ambassadeur au Cameroun « pour consultation ».

Dans un communiqué diffusé le 20 avril, le secrétaire général de la présidence tchadienne, Gali Ngothé Gatta, a indiqué qu’après la nationalisation d’Esso Chad ( une société pétrolière tchadienne) par l’Etat tchadien, les différends ont été créés entre le Tchad et le Cameroun.

Depuis plus de 50 ans, le Tchad et le Cameroun entretiennent, sur le plan militaire, une coopération aux résultats probants. Depuis 2015, le Tchad appuie fortement le Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Les deux pays, dont les relations diplomatiques remontent à 1960, partagent une frontière commune d’environ 1094 Km.