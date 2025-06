Le manque d'accès - et la disparité entre le nombre de filles et de garçons hors ligne - pose de sérieux risques que les femmes soient laissées pour compte sur le plan économique dans un monde de plus en plus connecté au numérique, selon le rapport de l'UNICEF.

Les adolescentes et les jeunes femmes sont "exclues lorsqu'il s'agit de compétences numériques".

Environ 78 % des jeunes hommes et des adolescents des pays les plus pauvres sont hors ligne, selon l'UNICEF qui, dans son rapport, a examiné l'utilisation des données dans 54 pays à faible revenu pour la plupart.

Cela signifie qu'environ 65 millions d'adolescentes et de jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans n'ont pas accès à l'internet, contre quelque 57 millions de leurs homologues masculins.

"Combler le fossé numérique entre les filles et les garçons ne se limite pas à l'accès à l'internet et à la technologie. Il s'agit de donner aux filles les moyens de devenir des innovatrices, des créatrices et des

dirigeantes", a déclaré Robert Jenkins, directeur de l'éducation à l'UNICEF, dans un communiqué.

"Si nous voulons nous attaquer aux disparités entre les sexes sur le marché du travail, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, nous devons commencer dès maintenant à aider les jeunes, en particulier les filles, à acquérir des compétences numériques.

Même dans les cas où les filles ont un accès équitable aux opportunités éducatives traditionnelles, telles que les mathématiques et la lecture, le rapport avertit que "cela ne se traduit pas toujours par des compétences numériques".

Les disparités en matière d'accès à la technologie persistent même au sein d'un même foyer. Dans une étude portant sur 41 pays, l'UNICEF a constaté que "les ménages sont beaucoup plus susceptibles de fournir des téléphones portables aux garçons qu'aux filles".

Les jeunes filles ont 13 % de chances en moins de posséder un téléphone portable, ce qui limite leur capacité à participer au monde numérique.