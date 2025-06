L'Algérie s'est déclarée prête à soutenir tous les efforts pour la stabilisation au Mali.

C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public jeudi par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu par le colonel Assimi Goïta, président malien de la Transition, dans la capitale Bamako, où il s’est rendu dans le cadre d’une visite officielle.

Au cours de la réunion, Attaf et Goïta ont discuté de l'importance du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale face à l'augmentation des menaces terroristes et du crime organisé.

D’autre part, Attaf a noté que la sécurité et la stabilité du Mali font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie.

Attaf a également souligné que son pays mettra tout en œuvre pour rétablir la sécurité et la paix au Mali.

Une autre déclaration du ministère indique qu'Attaf s’est également entretenu avec les groupes politiques et militaires maliens qui ont signé l'Accord de paix et de réconciliation le 1er mars 2015, à la suite de longues négociations.