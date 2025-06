Le nom du triple vainqueur de la Coupe du monde a été inclus comme nouvel adjectif dans l'édition portugaise du dictionnaire Michaelis, ce qui fait de "Pelé" un mot décrivant "quelqu'un qui sort de l'ordinaire".

"Pelé, dont le nom complet est Edson Arantes do Nascimento, est sans doute le meilleur footballeur de l'histoire.

Au début du mois, la Fondation Pelé et Sportv ont lancé la campagne "Pelé dans le dictionnaire" pour lui rendre hommage et reconnaître son héritage dans d'autres domaines que le sport.

Mercredi, le mot "pele" a été ajouté aux plus de 167 000 mots du dictionnaire portugais Michaelis, imprimé au Brésil.

Pour les 265 millions de locuteurs portugais dans le monde, le mot "pele" peut désormais être utilisé pour désigner quelque chose ou quelqu'un d'extraordinaire, sens dans lequel il est déjà employé de manière informelle au Brésil.

"L'expression déjà utilisée pour désigner quelqu'un qui est le meilleur dans ce qu'il fait a été éternisée dans les pages du dictionnaire", a déclaré la Fondation Pelé sur Instagram.

Dans la nouvelle entrée, le mot est défini comme "exceptionnel, incomparable, unique", des qualités associées au "Roi" du football, décédé en décembre à l'âge de 82 ans.

La version en ligne du Michaelis fournit également des exemples utiles : "C'est le Pelé du basket-ball... Elle est la "pele" de la dramaturgie brésilienne".

Pour l'instant, le mot n'a été inclus que dans la version en ligne du Michaelis, mais il sera ajouté aux dictionnaires imprimés à l'avenir.

C'est le résultat d'une campagne menée par la Fondation Pelé, la chaîne sportive SporTV et le club de football Santos de Sao Paulo, où Pelé a joué pendant la plus grande partie de sa carrière.

Pelé a marqué le nombre record de 1 281 buts au cours de sa carrière de plus de vingt ans avec Santos (1956-74), l'équipe nationale brésilienne et le New York Cosmos (1975-77).