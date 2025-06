En même temps, nous comprenons "sérieusement" le pouvoir du rire, des blagues et de la comédie. L'humour est partout et toujours puissant, que ce soit comme expression de résistance ou d'opposition (comme on en parle souvent et comme point de départ de notre livre), comme moyen de maintenir le pouvoir sur des groupes marginalisés ou comme moyen de faire face à la vie quotidienne et aux difficultés.

Chacun d'entre nous a écrit sur l'humour dans des contextes différents - le stand-up au Nigeria, la relation entre l'humour et la violence en Sierra Leone, et les caricatures politiques en Afrique du Sud. Dans chacun de ces pays, ainsi que sur le continent en général, nous avons vu comment l'humour est produit, consommé et contesté de multiples façons - comment les plaisanteries et les relations de plaisanterie peuvent être utilisées pour maintenir la paix entre les communautés, fournir aux individus un moyen de faire face aux difficultés quotidiennes, et comment des interprétations différentes d'une plaisanterie peuvent exacerber les tensions (en particulier entre les États et les sociétés) et finalement, à l'occasion, conduire à la violence. Pourtant, les débats sur l'humour et la politique en Afrique ont souvent réduit l'humour à un simple espace de résistance - ou, plus souvent, à un moment de résistance qui n'a guère eu d'autre effet que de rappeler aux citoyens le pouvoir de l'État.

Dans ce livre, nous nous sommes donc efforcés d'envisager l'humour africain sous des angles multiples et simultanés, et de reconnaître la puissance de l'humour lui-même. Il ne s'agit pas de dire que l'humour africain est homogène ou distinct. Au contraire, l'humour en Afrique a une longue histoire et de multiples expressions - de l'imbongi ou wawan sarki (le fou du roi) dans la cour d'un chef aux relations plaisantes entre les communautés, en passant par l'émergence de la comédie et de la caricature politique. Comme partout ailleurs, l'humour et la politique sont étroitement liés - en se moquant de personnalités ou d'événements politiques, en tant qu'outil permettant aux politiciens de saper leurs adversaires, en tant que stratégie permettant aux dirigeants de paraître accessibles et en contact avec les communautés, en tant que moyen permettant aux citoyens de réfléchir et de faire face aux périodes de lutte, mais aussi simplement en tant que moyen de se divertir.

En d'autres termes, l'humour lui-même peut faire et fait beaucoup de "travail politique" de manière à la fois progressive et régressive, souvent par l'accumulation de petits moments significatifs. Les blagues peuvent donc être utilisées pour résister, maintenir ou promouvoir le pouvoir social et politique. En d'autres termes, l'humour est important pour la politique. Au quotidien, c'est une arène accessible pour la participation sociale et politique qui peut surmonter les disparités de pouvoir économique ou politique pour donner aux gens l'occasion de dire la vérité au pouvoir et de revendiquer la participation civique. Il peut s'agir de dépeindre les dirigeants politiques de manière peu flatteuse ou de plaisanter sur leurs défauts et leurs erreurs, ce qui peut être utilisé pour se mobiliser contre le pouvoir autocratique.

Dans le même temps, cependant, les dirigeants politiques peuvent coopter des comédiens pour se produire dans le cadre du maintien du pouvoir, par exemple lors de rassemblements électoraux visant à obtenir un soutien pour leur cause, ou ils peuvent plaisanter et utiliser l'humour contre des communautés marginales pour maintenir la division sociale. Il est certain que si les plaisantins et les humoristes jouissent d'une relative liberté pour se moquer des dirigeants politiques dans certains pays africains, ailleurs, la plaisanterie peut être une question de vie ou de mort. Ces dernières années, nous avons appris que des caricaturistes, des humoristes et d'autres plaisantins avaient été enlevés, battus, emprisonnés, tués et contraints à l'exil dans divers pays du continent africain et au-delà. Cela montre le pouvoir ultime de l'humour et sa capacité à avoir des conséquences dans le monde réel.

Il fut un temps où les puissances coloniales utilisaient la législation pour supprimer les plaisanteries et les satires aux dépens des élites. La fin de l'ère coloniale était censée permettre une plus grande liberté politique, et donc l'épanouissement de la satire. Toutefois, dans de nombreux contextes, il s'agissait d'une fausse note, car divers dirigeants de nations nouvellement indépendantes ont continué à réprimer la satire et les plaisanteries aux dépens des dirigeants politiques. Plus récemment, cependant, la situation continue de changer : alors qu'il existe une tolérance croissante pour certaines formes d'humour politique (en particulier la comédie) dans divers pays, la persécution légale et extra-légale des caricaturistes, des satiristes et d'autres personnes persiste. Au milieu des flux et reflux continus des changements politiques sur le continent, y a-t-il eu un âge d'or pour l'humour africain ? On peut dire que c'est le cas aujourd'hui, avec des humoristes florissants et sans doute aussi célèbres que les musiciens et les prédicateurs charismatiques. Mais il serait inexact d'essayer de dire que c'est unique en ce moment. L'humour a toujours existé sous diverses formes aux quatre coins du continent. Notre livre vise à mettre en valeur et à reconnaître ce qui a existé et persiste à travers le travail politique de l'humour, indépendamment des efforts déployés par les États pour soutenir, tolérer ou réprimer la dissidence.

Biographie :

Dan Hammett est maître de conférences au département de géographie de l'université de Sheffield (Royaume-Uni) et chercheur principal au département de géographie, de gestion de l'environnement et d'études énergétiques de l'université de Johannesburg (Afrique du Sud). Son travail est spécialisé dans les questions de citoyenneté quotidienne, de société civile et de géopolitique populaire.

Laura Martin est professeur adjoint en politique et relations internationales à l'université de Nottingham et chercheuse affiliée à l'université de Makeni, en Sierra Leone. Ses travaux portent sur la justice transitionnelle, la consolidation de la paix et les liens entre l'humour, le genre et les arts du spectacle, d'une part, et la violence, d'autre part.

Izuu Nwankwọ est chercheur au département d'anthropologie et d'études africaines de l'université Johannes Gutenberg, en Allemagne. Son travail combine le théâtre, la performance et les études de la diaspora pour explorer la culture populaire et la performance de l'Afrique et de la diaspora africaine.