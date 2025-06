Les bruits des frappes aériennes, des armes anti-aériennes et de l'artillerie ont été entendus à Khartoum et de la fumée noire s'est élevée au-dessus de certaines parties de la ville, alors que les combats au Soudan sont entrés dans leur troisième semaine.

Les combats entre l'armée et une force paramilitaire rivale se sont poursuivis samedi, malgré l'annonce d'une prolongation de 72 heures du cessez-le-feu vendredi, lorsque des frappes aériennes, des chars et de l'artillerie ont secoué Khartoum et les villes adjacentes de Bahri et d'Ombdurman.

Des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers ont fui pour sauver leur vie dans une lutte pour le pouvoir entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) qui a éclaté le 15 avril, faisant dérailler une transition vers des élections démocratiques soutenue par la communauté internationale.

Les combats ont également ravivé un conflit vieux de deux décennies dans la région occidentale du Darfour, où des dizaines de personnes ont trouvé la mort cette semaine.

L'armée a déployé des avions à réaction ou des drones sur les forces du RSF dans les quartiers de la capitale. De nombreux habitants sont pris au piège de la guerre urbaine et manquent de nourriture, de carburant, d'eau et d'électricité.

Au moins 512 personnes ont été tuées et près de 4 200 blessées, selon les Nations unies, qui estiment que le bilan réel est bien plus élevé.

Des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays

Selon les Nations unies, plus de 75 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan au cours de la première semaine des combats.

Seuls 16 % des hôpitaux fonctionnaient normalement dans la capitale.

Le dernier cessez-le-feu, négocié par des puissances étrangères, est censé durer jusqu'à dimanche à minuit.

Le RSF a accusé l'armée de l'avoir violé en menant des frappes aériennes sur ses bases d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum située au confluent du Nil bleu et du Nil blanc, et sur le mont Awliya.

L'armée a accusé la RSF d'avoir commis des violations.

Les violences ont poussé des dizaines de milliers de réfugiés à franchir les frontières du Soudan et menacent d'attiser l'instabilité dans une région instable de l'Afrique située entre le Sahel et la mer Rouge.

Au cours de la semaine écoulée, des gouvernements étrangers ont évacué des diplomates et des citoyens vers des lieux sûrs, notamment par voie aérienne. La Grande-Bretagne a déclaré que ses évacuations prendraient fin samedi, la demande de places dans les avions ayant diminué.

Les États-Unis ont déclaré que plusieurs centaines d'Américains avaient quitté le Soudan par voie terrestre, maritime ou aérienne. Un convoi de bus transportant 300 Américains a quitté Khartoum vendredi en fin de journée pour un voyage de 850 kilomètres (525 miles) vers la mer Rouge, dans le cadre de la première opération d'évacuation de citoyens organisée par les États-Unis, a rapporté le New York Times.

Au Darfour, au moins 96 personnes sont mortes depuis lundi dans des violences intercommunautaires ravivées par le conflit entre l'armée et le FSR, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU.