Les citoyens turcs vivant aux États-Unis ont commencé à voter pour les prochaines élections présidentielles et législatives.

Quelque 134 246 Turcs, qui ont le droit de vote, devraient se rendre aux urnes à travers les États-Unis jusqu'au 7 mai.

Pas moins de sept bureaux de vote ont été installés dans les missions diplomatiques - l'ambassade de Turquie à Washington et les consulats de New York, Boston, Chicago, Houston, Miami et Los Angeles.

Dilek Yarman, 52 ans, qui vit aux États-Unis depuis quatre ans, s'est déclarée "enthousiaste" à l'idée de voter et considère que c'est une contribution au pays.

"C'est une responsabilité dont il faut s'acquitter", a-t-elle déclaré.

L'expatrié turc Oktay Nalcaoglu, l'une des premières personnes à avoir voté à l'ambassade de Turquie à Washington, a déclaré à l'agence Anadolu qu'il était heureux d'accomplir son "devoir civique".

"C'est quelque chose que nous faisons tous les cinq ans", a-t-il déclaré. "Nous avons fait notre part pour la démocratie. Nous avons donné l'exemple à nos enfants.

Ayse Nalcaoglu, une autre expatriée turque, a déclaré que les élections de cette année étaient "très importantes pour notre pays".

"Nous sommes ici pour être les enfants d'un ordre démocratique. Nous avons fait notre devoir, nous sommes très enthousiastes et pleins d'espoir", a-t-elle déclaré.

Les élections du 14 mai

Les élections en Turquie auront lieu le 14 mai.

Les électeurs choisiront entre quatre candidats à la présidence : Le président Recep Tayyip Erdogan, qui cherche à se faire réélire, Muharrem Ince, Kemal Kilicdaroglu et Sinan Ogan.

Par ailleurs, 24 partis politiques et 151 candidats indépendants se disputent les 600 sièges du parlement turc.

Aux postes de douane, le vote se terminera le 14 mai, tandis que dans la plupart des bureaux de vote étrangers, il se terminera le 9 mai, selon le ministère des affaires étrangères.

Quelque 3,41 millions de personnes devraient voter à l'étranger, dont près de 278 000 pour la première fois.