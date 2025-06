"Nous avons mis en œuvre l'accord d'Istanbul sur les céréales avec l'ONU. Nous avons évité une crise alimentaire mondiale", a tweeté Mevlut Cavusoglu.

La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul en juillet dernier pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, exacerbant ainsi l'insécurité alimentaire mondiale.

M. Cavusoglu a déclaré que les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien s'étaient réunis pour la première fois depuis le début de la guerre en marge du forum diplomatique d'Antalya, le 10 mars 2022.

La Turquie a également contribué à l'échange de prisonniers entre Moscou et Kiev et a facilité les contacts entre l'Agence nationale russe de l'énergie atomique (ROSATOM) et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a-t-il ajouté.

"Nous avons mis en œuvre la convention de Montreux, qui régit le trafic maritime dans le détroit de Turquie", a-t-il ajouté.

La Turquie a été largement félicitée pour ses efforts en vue de mettre un terme à la guerre, qui a débuté en février de l'année dernière.